* BOHOL ON FULL ALERT TO CRUSH REMNANTS OF NPA WHO HAVE BEEN TRYING TO RECOVER A STRONGHOLD FOR YEARS BUT ALWAYS FAILED BECAUSE OF THE STRONG SUPPORT OF THE PEOPLE TO THE GOVERNMENT; WHILE YOUTHS ARE WARNED OF THE DECEPTIVE TRICKS OF THE LEGAL FRONTS OF THE NPA WHO WILL ONLY DESTROY THEIR BRIGHT FUTURE

* WITH THE SUPPORT OF SPARK PHILIPPINES, SUCCESS STORIES OF WOMEN ENTREPRENEURS WILL INSPIRE OTHERS TO CONTRIBUTE IN UPLIFTING THE ECONOMY, ACCORDING TO GOVERNOR ART YAP WHO GRACED THE CULMINATION OF SPARK‘S WORKSHOP FOR BOHOLANO WOMEN

* GIDALA NA SA SULTAN KUDARAT ANG PATAY’NG LAWAS NI ARMY PFC. JERALD VILLANUEVA

* PADAYON ANG GOBYERNO SA PAGHATOD OG KAUGMARAN SA BUKIRANG BAHIN SA LALAWIGAN ARON DILI MAGMALAMPUSON ANG REBELDE SA PAGPANG-AGNI OG MGA DUMADAPIG, SUMALA NI GOBERNADOR ART YAP

* DUNA NA SAY LAING NAGMOTORSIKLO NGA NAMATAY SA DIHANG NABANGGA SA SOUTHERN STAR BUS DIDTO SA LUNGSOD SA JAGNA

* GIPAABOT NGA MAGAMIT NA SA DILI MADUGAY ANG BAG-ONG NAHUMAN NGA INTEGRATED BUS TERMINAL (IBT) SA LUNGSOD SA UBAY

* GIDAYEG NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR KATH PIOQUINTO ANG MGA BABAYENG PULIS SA BOHOL ATUL SA PAGDUYOG SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE SA PAGBUKAS SA WOMEN’S MONTH

