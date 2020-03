* GOVERNOR ART YAP DECLARES PARTIAL LIQUOR BAN EFFECTIVE TODAY, WHERE ONLY INDOOR DRINKING SESSIONS BY DWELLERS OF THE HOUSE CAN ONLY BE EXEMPTED

* PROVINCIAL GOVERNMENT TO BUY LOCALLY-MADE FACE MASKS IN PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF MANDATORY WEARING OF FACEMASKS IN PUBLIC PLACES UNDER HIS EXECUTIVE ORDER NUMBER 15 TO TAKE EFFECT THIS THURSDAY

—————————————————————————

* MIABOT NA SA 60 KA MGA PATIGAYON DINHI SA BOHOL ANG KASAMTANGANG NANIRADO TUNGOD SA EPEKTO SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* ANAA NA SA CRITICAL LEVEL ANG TULO KA MGA DAGKONG DAM DINHI SA BOHOL

* GIHAGIT NI GOBERNADOR ART YAP ANG MGA OPISYAL SA BARANGAY NGA MOLIHOK UG IPAKITA ANG LIDERATO LABINA KARONG NAG-ATUBANG ANG KATAWHAN OG DAKONG KRISIS TUNGOD SA COVID-19

* POSIBLING MAG-ATUBANG OG KASONG ADMINISTRATIBA SI LTCOL.ELISEO BETINOL,JR., KINSA GIKATAHU NGA MI-SONG SA TAGBILARAN CITY POLICE STATION NIADTONG ADLAWNG SABADO

* PANGUSGAN UNA SA KAPULISAN SA BOHOL ANG INFORMATION CAMPAIGN KUTOB KARONG MIYERKULES LABOT SA 24 ORAS NGA CURFEW SA MGA NAG-EDAD OG 65 ANYOS PATAAS UG 18 ANYOS PAUBOS, HINUON PNP PROVINCIAL DIRECTOR JONATHAN CABAL MIINGON NGA KADTONG DILI GYUD MOSUNOD BISAN GIBADLONG NA PANGDAKPON UG PASAKAAN OG KASO

* GIPASABOT NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA DI PA MOPAGAWAS OG PONDO ANG LGU ALANG SA RELIEF ASSISTANCE SA KATAWHAN TUNGOD KAY DI PA ANGAY TABANGONON ANG KADAGHANAN

* MIBARATO ANG PRESYO SA ISDA SA BOHOL UG NAKITA NGA NAKATABANG ANG MGA PALISIYA NGA GIPATUMAN SA KAGAMHANANG PROBINSIYAL SAMA SA PAGDILI SA PAGSULOD DINHI SA BOHOL SA MGA TAWO GIKAN SA LAING PROBINSIYA TUNGOD SA HULGA SA COVID19

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics