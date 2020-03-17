TODAYS TOP NEWS TUESDAY MARCH 17, 2020
Mar 17th, 2020 by headlines
* SOCIAL DISTANCING IMPLEMENTED IN TAGBILARAN ESTABLISHMENTS
* BOHOL REMAINS FREE FROM COVID-19, WHILE TEN PERSONS REMAIN IN ISOLATION WHILE WAITING FOR LABORATORY RESULTS ON THEIR SPECIMEN
* 4-DAY WORKWEEK NA KARON ANG MUNISIPYO SA LILA
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* HANGYOON NI GOBERNADOR ART YAP ANG MGA PULIS NGA MAOY MOTUTOK SA PAGPATUMAN SA SOCIAL DISTANCING SA MGA PAMPUBLIKONG SAKYANAN
* GIANGKON SA TIGDUMALA SA SOUTHERN STAR BUS NGA LISUD IPATUMAN ANG SOCIAL DISTANCING KUNG MAGDALI ANG MGA PASAHERO UG SAKA SA BUS, APAN NAGBUTANG SILA OG DISINFECTANT ARON MAPATAY ANG VIRUS
* GI-ANDAM NA ANG KARAANG AIRPORT SA TAGBILARAN ARON HIMOONG ISOLATION CENTER TALIWA SA PADAYONG HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)
* GIPATUMAN KARON ANG “NO FACE MASK, NO ENTRY” SA CAMP DAGOHOY UG MGA MUNICIPAL POLICE STATIONS BATOK SA COVID-19
* NAGSELF-QUARANTINE SILA SI KONGRESISTA TUTOR UG AUMENTADO, INGON MAN SI DAUIS MAYOR SUMAYLO TUNGOD SA HULGA SA COVID-19
* MIKABAT SA KAPIN 360 KA LIBO KA PESOS ANG DAMYOS SA PAGKASUNOG SA TULO KA MGA ESTABLISEMENTO DIDTO SA LUNGSOD SA LOBOC KARONG BAG-O
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