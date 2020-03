*CAPITOL INCREASES THE MANDATORY ASSISTANCE TO THE BARANGAYS FROM 20 THOUSAND PESOS TO 25 THOUSAND PESOS THIS YEAR

*RESUMPTION OF LAND TITLING IN PANGLAO FAVORS BOHOL ECONOMY, ACCORDING TO GOVERNOR ART YAP

*GISUGYOT SA MUNICIPAL ENGINEERING OFFICE SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA MAS MAAYONG MAGSABOT-SABOT ANG TAGDUMALA SA MODALA BEACH RESORT UG ANG MGA MOLUPYO SA BARANGAY DOLJO, PANGLAO KABAHIN SA AGIANAN PADUNG SA BAYBAYON NGA NAABUNGAN SA KURAL SA RESORT

*NAGPAHIGAYON ANG LOKAL NGA PANGAGAMHANAN SA LILA OG PUBLIC HEARING KABAHIN SA SA WHALE SHARK WATCHING

*HANGTOD KARON, WA PA NAAPROBAHI SA SANGGUNIANG BAYAN ANG GISUGYOT NGA BUDGET SA LUNGSOD SA JAGNA NGA NAGKATINDAD OG 163 MILYONES KA PESOS

*MAS DAGHAN ANG MITUO NGA TINUOD ANG MGA DAUTANG ISPIRITU NGA POSIBLENG MOSUD SA LAWAS SA TAWO; KINI KALABOT SA TAHO NGA DUNAY MGA 40 KA TINUN-AN SA LOON NGA NASUDLAN OG DAUTANG ISPIRITU

*GIBANSAY ANG MGA PULIS SA BOHOL SA PAKIGBATOK SA COVID-19

*GIKUMPIRMA SA DEPARTMENT OF EDUCATION SA BOHOL NGA SUSPENDEDO NAPOD ANG TANANG NATIONAL UG REGIONAL EVENTS APIL ANG GIKATAKDA UNTA NGA CVIRAA KARONG MARSO 21 HANGTUD 25, TUNGOD SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID 19)

