* PROVINCIAL GOVERNMENT IS SET TO STATION CONTAINERIZED PCR LABS IN STRATEGIC AREAS AND ESTABLISH MOLECULAR LABS IN BOHOL FOR FAST TESTING ON COVID-19, FOR THE PROVINCE TO BE READY IN RECHURNING THE ECONOMY WITHOUT WAITING FOR THE NATIONAL GOVERNMENT’S ASSISTANCE

* GOVERNOR ART YAP ASKS POLICE PROVINCIAL DIRECTOR JOEY CLARITO TO MAKE HIS REPORT ON THE DRUG SITUATION IN BOHOL AS ACCURATE AS POSSIBLE, INSTEAD OF USING NATIONAL SCENARIO-BASED FORMULA AND SIMPLY MIRROR IT FOR BOHOL

* NAAYO NA ANG BOL-ANONG OFW SA SAUDI ARABIA NGA UNANG NAGPOSITIBO SA COVID-19 UG NATABANGAN SA DYRD UG NI KONGRESISTA EDGAR CHATTO

* MI-ABOT NA SA 6,163 KA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS ANG NAKAULI DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL GIKAN SA LAIN-LAING LUGAR SA NASUD KARONG PANAHON SA COVID19 PANDEMIC

* MIHANGYO SI GOBERNADOR ART YAP SA NATIONAL INTER-AGENCY TASK FORCE NGA HINAY-HINAYON UG IHAUM SA KAPASIDAD SA MGA LOCAL GOVERNMENT UNITS SA KALUNGSORAN ANG PAGPAPAULI SA MGA LSIs, UG KINAHANGLAN HIPNO ANG KOORDINASYON UG DILI PAKALITAN ANG MGA KALUNGSORAN

* POSIBLING MAG-ATUBANG OG KASO ANG USA KA PASYENTE SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL KINSA MILAYAT SA BINTANA SA IKADUHANG ANDANA SA TAMBALANAN HUMAN NANGHASI UG NAKAGUBA OG MAHALONG BUTANG SA TAMBALANAN

* WAY BASEHAN ANG PAMASANGIL NGA WA NAGPAKITA OG POLITICAL WILL SI GOBERNADOR ART YAP SA PAGTUBAG SA MGA HAGIT SA COVID-19 KALABOT SA PAGPAPAULI SA MGA NATANGGONG NGA MGA BOL-ANON SA LAING MGA DAPIT SA PILIPINAS UG PAGPANALIPOD SA TANANG MGA NANIMUYO DINHI SA BOHOL

* NASIKOP SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA SEVILLA ANG USA KA SAKOP SA REBELDENG NEW PEOPLES ARMY KINSA APIL SA MGA ARMADONG TAWO NGA NAKA-ENGKWENTRO SA MGA SUNDALO KARONG BAG-O

* NAGPLANO ANG SIYUDAD SA TAGBILARAN NGA MAGTUKOD OG COVID-19 MOLECULAR LABORATORY

* PATAY ANG USA KA FRONTLINER HUMAN AKSIDENTENG MIBANGGA SA GIKASUGAT NGA ELF TRUCK SA LUNGSOD SA DAUIS NIADTONG KARONG BAG-O

* DUNAY DUHA KA LSIs SA LOAY ANG NASAKPANG NIIKYAS SA QUARANTINE FACILITY SA ADLAWNG DAKO KAY NIPALIT OG SIGARILYO

