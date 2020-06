* GOV. ART YAP ASKS LTFRB TO HOLD ITS MEMO CIRCULAR ON REQUIRING PUBLIC UTILITY VEHICLES TO GET A SPECIAL PERMIT AND ORDERING THE APPREHENSION OF THOSE PUVs PLYING WITHOUT SPECIAL PERMITS

* GOVERNOR ART YAP ASKS PRESIDENT DUTERTE TO INTERVENE IN THE WOES OF TRANSPORT SECTOR IN BOHOL BY ORDERING THE BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS TO ALLOW BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS TO RESTRUCTURE THE LOANS OF TRANSPORT GROUP-BORROWERS WITHOUT PENALTIES IN THE LIGHT OF ECONOMIC SLOW-DOWN BROUGHT ABOUT BY THE PANDEMIC

————————————————————————-

* NANGULO SI GOBERNADOR ART YAP SA GIPAHIGAYONG PAG-ABLI OG BALIK SA KALIHUKAN SA TURISMO SA LUNGSOD SA PANGLAO HUMAN KASAMTANGANG NANIRADO TUNGOD SA EPEKTO SA COVID-19 PANDEMIC

* MI-DUSO OG USA KA BALAUDNON SI 2ND DISTRICT CONGRESSMAN ERICO ARIS AUMENTADO ARON MAHATAGAN OG IGONG SUPORTA ANG MGA FRONTLINERS UG UBANG ESSENTIAL WORKERS TALIWA SA NAGPADAYONG HULGA SA COVID19, OG KINI PINAAGI SA PAGHATAG OG HAZARD PAY

* GIPASALIG NI LTO TAGBILARAN CHIEF ATTY. VICENTE GADOR NGA WAY DAKOP SA MGA PUJ UG PUV NGA WAY SPECIAL PERMIT GIKAN SA LTFRB

* USA ANG PATAY OG DUHA ANG KRITIKAL SA NAHITABONG AKSIDENTE SA KADALANAN SA LUNGSOD SA CALAPE NGA GIKALAMBIGITAN SA USA KA PRIBADONG SAKYANAN NGA VAN

* MIDANGOP KANG KONG. EDGAR CHATTO ANG USA KA 50 ANYOS NGA BOL-ANONG OFW SA SAUDI ARABIA NAGPOSITIBO SA COVID-19

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics