TODAYS TOP NEWS TUESDAY JUNE 2, 2020
Jun 2nd, 2020 by headlines
* REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL (RDC)-7 SUPPORTS GOV. ART YAP’S ECONOMIC POINTS
* GOV. ART YAP POINTS OUT THAT ALL QUARANTINE PROTOCOLS SHOULD BE STRICTLY IMPLEMENTED
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* GILUGWAYAN NI GOBERNADOR ART YAP ANG GENERAL COMMUNITY QUARANTINE SA BOHOL HANGTOD HUNYO 15, UG IPADAYON ANG PAGDALA OG HOME QUARATINE PASS MATAG GAWAS SA BALAY IPADAYON
* GIPAABOT NGA DUNAY LAING BAHAN SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS NGA MOABOT KARONG ADLAWA
* KINAHANGLANG MOPAILAWM SA 14 KA ADLAW NGA KWARANTINA ANG BISAN KINSANG MOSULOD SA BOHOL UG WAY PAHANGYOON
* Gibasura sa piskalya ang reklamo batok sa kanhi commanding officer sa 702nd Bohol Community Defense Center sa Army Ready Reserve Command nga si Lieutenant Col. Elisio Betinol Jr.
* MIPAHINUMDOM SI CITY ADMINISTRATOR CATHY TORREMOCHA SA PUBLIKO NGA MAGDALA GIHAPON OG HOME QUARANTINE PASS SA PAGGAWAS SA BALAY
* NANGANAK NA ANG DUHA KA OFWs NGA KAUBAN SA MGA BOL-ANONG NAKAULI DINHI
* BUKAS ANG PAL TAGBILARAN TICKETING OFFICE HANGTUD KARONG HUNYO 5
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