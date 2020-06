* GOV. ART YAP REPORTS THAT THE DOH INFORMED GOVERNORS THAT COVID TESTING NOW SYMPTOMS-BASED AND DOH TARGETS TO CONDUCT 1.5 MILLION COVID TESTS BY END OF JULY AND AS OF NOW, THERE HAVE BEEN 506,000 TESTS CONDUCTED ALREADY

* GOV. ART YAP LEADS THE GROUNDBREAKING AND CEREMONIAL CAPSULE-LAYING FOR THE TWO-CLASSROOM ONE-STOREY ACADEMIC BUILDING THAT IS SET TO BE CONSTRUCTED AT A PORTION OF THE THREE-HECTARE DANAO TECHNOLOGICAL COLLEGE SITE IN POBLACION, DANAO, A PROJECT OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT FOR THE PEOPLE OF DANAO

————————————————————————-

* GIPAMAHAYAG NI DR. YUL LOPEZ, ANG TIGPAMABA SA TECHNICAL WORKING GROUP SA COVID, NGA UNOM ANG AKTIBONG KASO KARON SA COVID-19 SA LALAWIGAN SA BOHOL

* GIPAMAHAYAG SA CHIEF OF HOSPITAL SA GALLARES HOSPITAL NGA SI DR. MUTYA MACUNO NGA ANG RAMIRO COMMUNITY HOSPITAL, HNU MEDICAL CENTER UG TAGBILARAN COMMUNITY HOSPITAL MODAWAT UG MOATIMAN SA MGA KABOS NGA PASYENTE NGA DILI MAGLISOD SA GASTO SA OSPITAL, TUNGOD KAY ANG GALLARES HOSPITAL DILI NA MODAWAT OG PASYENTE NGA WAY KALABUTAN SA COVID SANGLIT GIHIMO NAMAN KARONG COVID HOSPITAL ANG GALLARES HOSPITAL SUBAY SA DAAN NANG NAKASABOT SUKAD SA PAGSUGOD SA PAGHAN-AY SA MGA LAKANG BATOK SA COVID NIADTO PANG MARSO

* GIHIMO NA ANG HALAPAD NGA CONTACT TRACING SA MGA TAWO NGA NAKASAKAY OG NAKAHALOBILO SA 6 KA MGA BOL-ANON NGA KUMPIRMADONG POSITIBO SA COVID-19

* NAHIMONG HAPSAY ANG DRY RUN SA PAGBUKAS OG BALIK SA MGA SIMBAHAN; SAMTANG HANGYOON NI BISHOP ABET UY ANG GOBERNADOR NGA TUGOTAN ANG MGA SENIOR CITIZENS EDAD 65 ANYOS PATAAS SNGA MAKATAMBONG SA MISA MATAG ADLAWNG DOMINGO

* KASAMTANGANG GI-LOCKDOWN ANG 7 KA PAMILYA UG KABALAYAN SA LUNGSOD SA PANGLAO HUMAN NAKAHIMAMAT ANG SA USA SA DUHA KA HEALTH PERSONEL SA USA KA PRIBADONG TAMBALANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA NAG-POSITIBO SA COVID-19 PCR TEST; UG SUMA KANG PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO ANG PITO KA PAMILYA NAGLANGKOB OG 30 KA TAWO

* GIPAHIBAW NI GETAFE MDRRM OFFICER ASTERIO SUELLO NGA DUNAY DUHA KA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL (LSIs) SA GETAFE nga NAGPOSITIBO SA RAPID TEST

* MAS GIPABORAN SA KATAWHAN ANG PAGPALIT OG PCR TESTING KITS SA MGA LGU KAYSA PAGPAMALIT OG MGA BUGAS, DE-LATA UG RELIEF GOODS

* NA-UGDAW ANG SULOD SA USA KA BALAY SA LUNGSOD SA INABANGA HUMAN AKSIDENTENG NASUNOG

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics