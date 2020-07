* DOLE-BOHOL REPORTS THAT MOST OF THE COMPANIES AND ESTABLISHMENTS AFFECTED BY COVID-19 ARE IN THE FIRST DISTRICT, ESPECIALLY TAGBILARAN CITY; HOWEVER, A PERCENTAGE IN ENTIRE BOHOL COULD NOT YET BE ARRIVED AT SINCE MANY ESTABLISHMENTS HAVE NOT YET SUBMITTED THE FORMS THAT WOULD IDENTIFY WHICH ARE THOSE THAT HAVE EITHER TEMPORARILY CLOSED, OR HAVE ADOPTED FLEXIBLE WORK ARRANGEMENT, OR HAVE PERMANENTLY CLOSED

* DOLE-BOHOL’S P124-M GOVERNMENT INTERNSHIP PROGRAM (GIP) TO BENEFIT 2,916 BOHOLANOS

* NAGPADAYON ANG PREPARASYON ALANG SA PAGBUTANG OG MOLECULAR LABORATORY DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

* GISUBHAN ANG QUARANTINE UG ISOLATION CENTER PARA SA MGA PULIS

* USA KA RESIDENTE SA DAIT SUR, INABANGA NGA DUNAY ACUTE RESPIRATORY FAILURE SECONDARY TO COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA ANG NAMATAY DIDTO SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL (GCGMH) KARONG BAG-O

* MIKABAT SA 36 KA MGA TAWO ANG NAKA-CLOSE CONTACT SA HEPE SA CARMEN POLICE STATION KINSA GUMIKAN SA HUBAK

* GIKAHADLOKAN NGA MAABUSOHAN ANG ANTI-TERROR LAW, SUMALA SA BAYAN MUNA

* NALUMOS UG NAMATAY ANG USA KA 18 ANYOS NGA LALAKI NGA TRABAHANTE SA USA KA DIVE SHOP SA PANGLAO SAMTANG NAMANA OG ISDA

* ORDINAHAN SA PAGKAPARI ANG 9 KA DEYAKONO UBOS SA DIOCESE OF TAGBILARAN

