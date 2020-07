* TRUE TO THE ASSURANCE OF DTI SECRETARY RAMON LOPEZ TO GOV. ART YAP, PRESIDENT RODRIGO DUTERTE SUPPORTS THE GOVERNOR’S REQUEST TO BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS AND BANKS TO ALLOW LOAN PAYMENT EXTENSIONS WITHOUT INCURRING PENALTIES AND CHARGES, AND ALSO THE GOVERNOR’S REQUEST TO ALLOW MSMEs TO AVAIL OF LOANS AT ZERO PERCENT INTEREST

* GOV. ART YAP PREPARES THE BOHOL DOMESTIC WATER PROGRAM TO ADDRESS THE PROBLEM ON SCARCITY OF WATER SUPPLY THAT AFFECT MORE THAN HALF A MILLION OF THE RESIDENTS IN BOHOL IN REMOTE AREAS

* BOHOL WILL BE ESTABLISHING GREEN POINT FOR OASIS AREAS TO BALANCE WITH THE NEW FRAMEWORK OF TOURISM INDUSTRY THAT GOVERNOR ART YAP WILL DESIGN FOR THE PROVINCE TO ADOPT TO THE NEXT NORMAL

————————————————————————-

* MIBAHAD ANG PRESIDENTE NGA IYANG SIRHAN ANG GLOBE UG SMART TELECOM KUNG DILI MATARONG ANG SERBISYO HANGTOD SA DISYEMBRE

* MAS DAGHANG BOL-ANON ANG NAKAUYON NGA MAAYO ANG PAGDUMALA NI PRES. DUTERTE SA PAKIGBATOK SA COVID-19

* DUNAY NADUGANG NGA MGA KASO SA COVID-19 UG NATALA ANG TULO SA TAGBILARAN UG USA SA UBAY

* GILIBKAS NA ANG LOCKDOWN SA 7 KA BALAY SA BARANGAY DAMPAS UG WALA NAY COMMUNITY TRANSMISSION SA TAGBILARAN HUMAN NAG-NEGATIBO NA SA COVID-19 ANG 13 ANYOS NGA BATA

* GISUGDAN NA NI 2ND DISTRICT CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO ANG PAGHAN-AY SA BALAUDNON NGA MOPAHALUNA OG USA KA ECONOMIC ZONE SA BOHOL

* KAPIN 200 NGA MGA BOL-ANON NGA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL GIKAN SA KAOLOHAN ANG GIPAABOT NGA MAHIDANGAT DINHI SA BOHOL NGA APIL SA PROGRAMANG BALIK PROBINSYA SA NASUDNONG KAGAMHANAN

* NEGATIBO ANG TANANG 40 KA MGA TAWO KINSA GITUMBOK NGA CLOSE CONTACTS SA USA KA 76 ANYOS NGA TAGA-LUNGSOD SA CALAPE KINSA NAG POSITIBO SA COVID19 UG NAMATAY SULOD SA GOV. CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics