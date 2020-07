* GOV. ART YAP INSTRUCTS CHIEFS OF POLICE TO BE STRICTER IN IMPLEMENTING THE QUARANTINE PROTOCOLS, FOLLOWING THE SERIES OF COMMUNITY TRANSMISSIONS OF COVID-19 IN THE LAST FOUR DAYS

* GOV. ART YAP CHALLENGES FARMERS TO MODERNIZE FARMING AS THE BANKS ARE NOW WILLING TO APPROVE LOANS PAYABLE IN 10 YEARS AT 3 PERCENT INTEREST PER ANNUM IN THE LIGHT OF THE ECONOMIC SLOWDOWN BROUGHT ABOUT BY THE PANDEMIC

* NAKATALA ANG LUNGSOD SA CATIGBIAN OG PINAKA-UNANG KASO SA COMMUNITY TRANSMISSION CORONAVIRUS DISEASE COVID19 GIKAN SA USA KA LOCAL NGA RESIDENTE SA MAONG LUNGSOD

* GILOCKDOWN ANG 7 KA BALAY SA DAMPAS, TAGBILARAN, 13 ANYOS NGA NIPOSITIBO SA COVID-19 UG MEMBRO SA PAMILYA GI-ISOLATE NA SAMTANG ANG 5 ANYOS NGA BATANG IGSOON SA NA-COVID SA DAMPAS NA-ADMIT KARON SA GALLARES HOSPITAL KAY GAKALIBANGA UG GIHILANTAN

* NAKATALA ANG LUNGSOD SA ALICIA OG UNANG KASO SA COVID-19

* GILOCKDOWN ANG 10 KA PANIMAY SA LOOC CALAPE, UG KASAMTANGANGA GISIRAD-AN ANG MOTHER AND CHILD HOSPITAL HUMAN NAGPOSITIBO UG NAMATAY SA COVID-19 ANG 76 ANYOS NGA BABAYE

* GIBALIK OG PATUMAN SA CALAPE ANG ONE HOUSEHOLD-ONE PASS POLICY GUMIKAN SA LAING KASO SA COVID-19 NGA MIKALAS OG KINABUHI SA LAING SENIOR CITIZEN

* MOKABAT SA KAPIN P700,000 ANG DANYOS SA PAGKASUNOG SA USA KA ANCESTRAL HOUSE NGA GIPANAG-IYA SA USA MUNICIPAL COUNCILOR SA LUNGSOD SA CLARIN NGA SI KAGAWAD LIGAYA CARCALLAS

* BARATO OG WALAY PAGSAKA ANG TUITION FEE ANG GITANYAG SA TAGBILARAN CITY COLLEGE ALANG SA MGA NAGTINGUHA NGA MAKAPADAYON SA PAGTUNGHA SA KOLEHIYO, APAN KUWANG OG BUDGET

