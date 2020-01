*SERIES OF POWER SERVICE INTERRUPTIONS IN TAGBILARAN CITY LINED UP THIS WEEK TO GIVE WAY FOR MAINTENANCE ACTIVITIES OF BOHOL LIGHT COMPANY, INCORPORATED INTENDED TO IMPROVE POWER DISTRIBUTION SERVICE

………

*SUGOD KARONG ADLAWA, ANG MGA TURISTA NGA GIKAN SA CHINA DI NA PASUDLON SA LUNGSOD SA LILA NGA BAG-O LANG NABANTOG SA WHALE WATCHING

*GITAKDANG MOPALABANG OG RESOLUSYON ANG COMMITTEE OF THE WHOLE SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA MAGHANGYO SA DENR NGA DI NA IAPIL ANG MAN-MADE FOREST SA PAGPATUMAN SA PAGKOLEKTA OG ENVIRONMENTAL USERS’ FEE

*GITUOHAN NGA NAKASINATI OG KALIBOG SA PANGHUNAHUNA ANG PULIS NGA MIPUSIL PATAY SA IYANG PULIS USAB NGA ASAWA SA LUNGSOD SA TUBIGON UG NAGPUSIL USAB SA KAUGALINGON APAN WA NA-ANTIMANO

*ANIA SA BOHOL SI AGRICULTURE SECRETARY WILLIAM DAR ARON SA PAGTAMBONG SA PAGBUKAS KARONG ADLAWA SA IKA-20 NGA UBI FESTIVAL

*NANAWAGAN SA KATAWHAN SI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA MAGBINANTAYON UG MOSUMBONG O DI BA KAHA MOTABANG OG BADLONG KUNG DUNAY MAMATIKDAN NGA MGA TAWONG MOHIMO OG DAUTAN ILABI NA NGADTO SA MGA TURISTA

*GISIKOP ANG USA KA WELDER HUMAN MAAKTUHI NGA NAGBALIGYA OG USA KA GAMAYNG PUTOS SA SHABU ATUL SA BUY-BUST OPERATION NGA GIPAHIGAYON KARONG BAG-O DIDTO SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL

*GIPASAKAAN NA OG KASO ANG USA KA MOLUPYO SA CARMEN NGA MAOY GIPASANGINLANG NANULIS OG DELIVERY VAN NGA DUNAY KARGANG KARNE SA MANOK KINSA NADAKPAN ATUL SA GIHIMONG HOT PURSUIT OPERATION, SAMTANG PADAYON PANG GIPANGITA ANG KAUBAN SA NANULIS

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics