TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 21, 2020
Jan 21st, 2020 by headlines
*BIR AGAIN EARNS CRITICISM FOR POOR SERVICE
*PPA SAYS TIGHT SECURITY MEASURES AT THE TERMINALS WILL EXTEND ALL YEAR-ROUND AS THE INFLUX OF PASSENGERS IS EXPECTED TO BE CONSISTENTLY HIGH
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*GIBARUGAN NI PENRO NESTOR CANDA ANG PAGPABAYAD SA MGA TURISTANG LANGYAW OG ENVIROMENTAL USERS FEE DIHA SA MAN-MADE FOREST
*GITUBAG SA PANGAGAMHANAN SA SIYUDAD ANG GASTUHON SA NASUNOGAN SA GASANAI DIIN DUHA KA BATA ANG NAMATAY
*MINGAW ANG UNANG ADLAW SA PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTANTE TUNGOD KAY GAMAY PA LANG ANG MITUNGA NGADTO SA BUHATAN SA COMELEC ARON MAGPALISTA
*TINGUHA SA LOCAL NGA PANGAMHANAN SA LUNGSOD SA LOAY NGA MOSAKA NGADTO SA 5TH CLASS MUNICIPALITY
*SENTRO SA MENSAHE NI MAYOR JED PIOLLO ATUL SA KASUMARAN SA PAGKAHIMONG LUNGSOD SA LILA ANG PAGLINGKAWAS SA KALISDANAN, UG PAGPALAMBO SA TURISMO
*MITUNGTONG SA IKA-UPAT NGA PWESTO ANG “KULTURANG PANGLAOANON” SA LUNGSOD SA PANGLAO SA ILANG PAGSALMOT SA BAG-OHAY NATAPOS NGA SINULOG FESTIVAL 2020 SA CEBU
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