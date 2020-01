*ELECTED GOVERNOR ART YAP ASSURES TO FIGHT FOR THE SHARE OF BOHOL FARMERS IN THE GOVERNMENT’S 10-BILLION-PESO RICE COMPETITIVENESS ENHANCEMENT FUND (RCEF) THAT NATIONAL AGENCIES SHOULD IMPLEMENT

*2 BARANGAY KAGAWADS ARRESTED IN BUY-BUST OPERATION AT NEW CALCETA ST. IN BARANGAY COGON, TAGBILARAN CITY

………….

*GIKUMPIRMA SA PROVINCIAL ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OFFICE DINHI SA BOHOL ANG PAGPANGOLEKTA OG ENVIRONMENTAL FEES SA TANANG MGA PROTECTED AREA SA LALAWIGAN, LAKIP NA ANG MAN-MADE FOREST SA LOBOC

*SUSIHON SA LGU-LOBOC ANG PAGKOLEKTA OG ENVIRONMENTAL FEES SA MAN MADE FOREST

*GIPADAYON GIHAPON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG TIGUM DIIN GITUKI ANG WHALE SHARK WATCHING SA LILA BISAN WAY BISAN USA KA OPISYAL LOKAL NGA PANGAGAMHANAN ANG MITAMBONG

*NABALHOG PAGBALIK SA BILANGGUAN KINSA NASIKOP NA KANIADTO TUNGOD SA DROGAS APAN NAKAGAWAS PINAAGI SA PLEA BARGAINING AGREEMENT

*DUNA NA SAY GIPUSIL OG RIDING IN TANDEM UG NING HIGAYONA, NAHITABO SA LUNGSOD SA DAUIS DIIN ANG BIKTIMA USA KA NORWEGIAN NGA NAIGO SA LIKOD

*PAUSOHON SA USA KA GRUPO GIKAN SA LAPU-LAPU, CEBU ANG STAND-UP PADDLING DINHI SA BOHOL

