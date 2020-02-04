TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 4, 2020
Feb 4th, 2020 by headlines
*NURSES FROM LGUs DEPLOYED TO BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT TO ASSIST IN MONITORING OF NOVEL CORONAVIRUS
*HOSPITAL BILLS FOR CAESARIAN DELIVERY WORRY MINIMUM WAGE EARNERS IN BOHOL
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*NAG-ANDAM ANG KAPULISAN SA BOHOL BATOK SA NOVEL COROANVIRUS
*WALA PA KAAYO MABATI SA MGA HINGTUNGDAN SA TURISMO SA BOHOL ANG TINUOD NGA EPEKTO SA GIKAHADLOKANG NOVEL CORONAVIRUS TALIWA SA GIPATUMAN SA KAGAMHANANG NASYONAL NGA KASAMTANGANG PAGDILI SA BIYAHE GIKAN SA CHINA, HONGKONG UG MACAU
*NAKAABOT NA SA IYANG MGA PARENTE NGADTO SA SYUDAD SA CAGAYAN DE ORO ANG BOATMAN NGA TAGA-PAMILACAN KINSA NAPADPAD NGADTO SA SABAH, MALAYSIA SAKAY SA IYANG BANGKA NGA NAGUBA
*SUBSOB ANG DPED-BOHOL SA PAGPAHIMANGNO SA MGA TINUN-AN UG MGA MAGTUTUDLO NGA KINAHANGLAN MOSUNOD SA MGA LAKANG PANAGANG BATOK SA CORONAVIRUS
*NA-ORDINAHAN NA PAGKA-PARI ANG USA KA KANHI KAWANI SA GOBYERNO NGA NAHIMONG HOSPITAL ADMINISTRATOR SA CONG.NATALIO P.CASTILLO MEMORIAL HOSPITAL SA LUNGSOD SA LOON
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