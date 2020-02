* BLOGGERS AND TOURISM STAKEHOLDERS WILL MARKET THE OTHER SIDE OF BOHOL IN A GRAND ROADSHOW IN MANILA BY MIDDLE OF MARCH TO CAPTURE THE SUMMER TRAVELERS

* BOHOL WILL STAND PAT ON THE BAN OF PIGS AND ALL PORK PRODUCTS FROM MINDANAO EVEN IF THE NATIONAL ZONING AND MOVEMENT PLAN FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF AFRICAN SWINE FLU ONLY CITES LUZON AREAS, ACCORDING TO PROVINCIAL VETERINARIAN STELLA MARIE LAPIZ

* MIKABAT SA 526 KA LIBO KA PESOS ANG KANTIDAD SA DROGAS NGA NASAKMIT SA KAPULISAN DINHI SA BOHOL SUD LANG SA TULO KA ADLAW

* NAKAIGUAN SA MGA SAKOP SA PROTECTED AREA MANAGEMENT BOARD (PAMB) NGA TUKORAN OG PANSAYAN, INGON MAN ANG PAGPAHALUNA OG PARKING AREA SA MAN-MADE FOREST SA LUNGSOD SA LOBOC

* MITAMBAG SI PROVINCIAL HEALTH OFFICER REYMOSES CABAGNOT NGADTO SA PUBLIKO NGA DAD-ON DAYON SA TAMBALANAN ANG BISAN KINSANG MAKASINATI OG HILANAT BISAN SULOD LANG SA DUHA KA ADLAW ARON MATAN-AW DAYON SA MGA DOKTOR UG MAHIBAW-AN DAYON ANG BALATIAN KAY BASIN OG NATAPTAN NA OG DENGUE ANG PASYENTE

* PADAYON PANG GISUBAY SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA DIMIAO ANG PAGPUSIL-PATAY SA USA KA KANHI BARANGAY KAGAWAD UG KAWANI SA DPWH

* GISUGDAN KAGAHAPON SA KAPITOLYO ANG PEOPLE’S DAY SA KAPITOLYO NGA IPAHIGAYON MATAG LUNES

* GIHINGUSGAN NI BOKAL JADE BAUTISTA NGA MAHATAGAN OG “HAZARD PAY” ANG MGA BASURERO

