*PROVINCIAL GOVERNMENT PARTNERS WITH MUNICIPAL GOVERNMENTS IN THE EFFORT TO ESTABLISH WATERWORKS SYSTEMS IN WATERLESS BARANGAYS

*PROVINCIAL GOVERNMENT PLANS TO IMPLEMENT A PROGRAM ON EARLY DETECTION OF AILMENTS THROUGH COMMUNITY DOCTOR-AND-NURSE TANDEMS COUPLED WITH ELECTRONIC HEALTH RECORD SYSTEM THAT WOULD MAKE IT EASIER FOR CONSTITUENTS TO AVAIL OF ASSISTANCE IN MEDICAL CHECK-UPS AND HOSPITALIZATION WITHOUT QUEUEING AT THE CAPITOL; AND THIS IS IN REFERENCE TO THE INPUTS FROM FORMER DOH SECRETARY PAULYN JEAN UBIAL WHO PAID A COURTESY CALL TO GOVERNOR ART YAP YESTERDAY

*CAPITOL IS AGAIN UNDER ATTACK BY UNSCRUPULOUS GROUP WHO CIRCULATES A SORT OF APPLICATION FORM FOR AID THAT IS MADE TO APPEAR IT CAME FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT, A MALICIOUS BLUNDER WHICH GOVERNOR ART YAP DENOUNCES

…………..

*LAING BATAN-ON PATAY SA DIHANG NAAKSIDENTE ANG GIMANEHONG MOTORSIKLO SA LUNGSOD SA BATUAN

*DUNAY NA SAY NAMATAY SA AKSIDENTE SA MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA UBAY

*GIBUKSAN SA DANAO ANG PINAKAUNANG “GIANT SWING” SA VISAYAS

*BALIK NA SA TRABAHO SI GOBERNADOR ART YAP SUGOD KARONG ADLAWA

*MAGPABILIN GIHAPON ANG MGA NURSE SA DOH DIHA SA MGA PANTALAN UG AIRPORT SA BOHOL ARON PADAYONG MOABAG SA PAGBANTAY KUNG DUNAY MGA PASAHERO NGA NAGHAMBIN OG MAKATAKOD NGA SAKIT BISAN PA MAN NGA WA NAY PATIENTS UNDER INVESTIGATION SA CORONAVIRUS DISEASE

*GIKINAHANGLANG MAKAPAHALUNA OG SANGANG BUHATAN ANG RESEARCH INSTITUTE FOR TROPICAL MEDICINE (RITM) SA KABISAY-AN UG MINDANAO, SUMALA KANG ASSISTANT PROVINCIAL HEALTH OFFICER DR. YUL LOPEZ

*ANAA NA SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE SULOD SA KAMPO DAGOHOY ANG PATAYNG LAWAS NI POLICE SENIOR MASTER SERGEANT MAXIMINO MACUA JR., ANG BOL-ANONG PULIS NGA NAPATAY ATUL SA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA SUGBO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics