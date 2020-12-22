TODAYS TOP NEWS TUESDAY DECEMBER 22, 2020
Dec 22nd, 2020 by headlines
* INYONG ALAGAD SURVEY NAGPAKITA OG CLOSE FIGHT TALI KANG GOBERNADOR ART YAP UG CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO
* MILUPAD PAINGON SA MANILA SI GOBERNADOR ART YAP ARON MAKAUBAN ANG PAMILYA SA PAGSAULOG SA PASKO
* NAGPAABOT ANG MGA MAYOR SA DESISYON SA REGIONAL INTER AGENCY TASK FORCE SA HANGYO NGA IBALIK ANG DUWANG BASKETBALL PINAAGI SA BUBBLE
* MILITAR HUGTANONG MiKONDENA SA PAGPATAY SA REBELDENG NPA NGADTO SA BIKTIMANG BABAYE DIDTO SA SEVILLA NGA GI-INGONG ASSET, APAN GIHIMAKAK KINI SA 47TH IB NGA ASSET NILA ANG BIKTIMA
* KOMITIBA SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN MIREKOMENDA NGA PABAYRON ANG DITO TELLECOMMUNITY NGA MITUKOD OG CELLSITE SA BARANGAY POB. 3 NGA WALAY BUILDING PERMIT
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