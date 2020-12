*CAPITOL WARNS THE PUBLIC AGAINST FAKE NEWS THAT ALLEGES THAT 6 PERSONNEL OF THE GOVERNOR’S OFFICE ARE FOUND COVID-POSITIVE

*GOV. ART YAP HAD A VIRTUAL MEETING WITH THE MAYORS AND DOCTORS TO COME UP WITH RECOMMENDATIONS TO STOP THE INCREASE OF COVID-19 CASES IN BOHOL

*NAALARMA ANG HEPE SA PDRRMO SA PASPAS UG KALIT NGA PAGSAKA SA KASO SA COVID-19 SA BOHOL SULOD LANG SA TULO KA SUNOD-SUNOD NGA ADLAW, SAMTANG 15 NA ANG NAMATAY SA COVID-19 SA BOHOL

*7 KA MGA BARANGAY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG GIPAILAWOM SA GRANULAR LOCKDOWN NIADTONG MGA BALAY NGA DUNAY RESIDENTE NGA POSITIBO SA COVID19

*IPATUMAN SUGOD KARONG ADLAWA ANG BAG-ONG PROTOCOL SA MGA MANGULING LSI, OFW, ROF UG APOR

*PADAYON NGA NAKA LOCKDOWN ANG 70 KA MGA PANIMALAY SA USA KA BARANGAY SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ HUMAN SA KAMATAYON SA USA KA 72 ANYOS NGA LALAKI KINSA NAGPOSITIBO SA COVID19

*GIPAKANSELAR SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA BALILIHAN UBOS SA MANDO NI MAYOR PUREZA CHATTO ANG ILANG MARKET DAY O TABO KARONG ADLAWA HUMAN NALAKIP SA GITAWAG NGA CRITICAL ZONE ANG LUGAR TUNGOD SA COVID19

*MIDEPENSA ANG GOBERNADOR NGA MISUNOD SA HEALTH PROTOCOL ANG TANANG MITAMBONG SA USA KA BIRTHDAY PARTY SA KANHI OPISYAL

*NAMATAY SA EDAD 73 ANG MAYOR SA ALICIA NGA SI EXEQUIEL MADRIÑAN JR. KINSA NAHIMO KANIADTONG BOKAL PANAHON SA PAGKA-GOBERNADOR NI RENE RELAMPAGOS

