*LEADERS OF THE TOURISM SECTOR DISCUSS WITH GOV. ART YAP AND THE CHAIR OF THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN COMMITTEE ON TOURISM- -BOARD MEMBER JADE BAUSTTISTA, THE STEPS TO GRADUAL REOPENING OF TOURISM-RELATED BUSINESSES IN BOHOL

*17 FARMERS‘ ASSOCIATIONS RECEIVE WALK-BEHIND MODEL OF RICE TRANSPLANTERS FROM THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE

*GIBUKSAN KAGAHAPON ANG PCR MOLECULAR LABORATORY SA GALLARES HOSPITAL

*MOABOT SA 450 KA SWAB SAMPLES ANG MAPROSESO SA CONTAINERIZED PCR LABORATORY SA KAGAMHANANG PROBINSYAL

*GI-LOCKDOWN ANG ANG LOAY FIRE STATION HUMAN NAGPOSITIBO SA COVID ANG USA KA KAWANI

*HUGOT NGA GIMONITOR SA MGA OTORIDAD SA PANGLAWAS ANG DUHA KA MGA LOKAL NGA RESIDENTE SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO UG TALIBON NGA MAOY UWAHING KASO SA COMMUNITY TRANSMISSION SA COVID19 DINHI SA BOHOL

*SUPORTADO SA DEPARTMENT OF TOURISM AND PAGPAUGMAD SA INDUSTRIYA SA TURISMO SA LUNGSOD SA PANGLAO APIL ANG PLANO NIINING REHABILITASYON SA ALONA BEACH FRONT

*ALANG KANG KONGRESISTA ARIS AUMENTADO, WALA NAHIMONG BABAG SA PAGPADAYON OG SUPORTA SA MGA MAG-UUMA SA LALAWIGAN SA BOHOL BISAN O GANG MGA KONGRESISTA WALAY IGONG PONDO GIKAN SA PRIORITY DEVELOPMENT ASSISTANCE FUND (PDAF) HUMAN KINI NAHIMONG KONTROBERSYAL

*DAKPAN ANG USA KA WANTED PERSON NGA DUGAY NANG NAG TAGO-TAGO TUNGOD SA KASONG RAPE DIDTO SA BIEN UNIDO, BOHOL

