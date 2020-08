* MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT (MSMED) COUNCIL EXPLORING MORE PRODUCTS THAT CAN BE PRODUCED IN BOHOL DURING THE WEEKLY MEETING YESTERDAY

* GROWING YOUR OWN FOOD PROJECT IS NOW ON THE SECOND ROUND AS A PARTNERSHIP OF THE PRIVATE SECTOR AND THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO HELP DISPLACED WORKERS

————————————————————————-

* MOABLI NA ANG CONTAINERIZED MOLECULAR LAB SA KAGAMHANANG PROBINSYAL KARONG SEMANAHA UG GIHIMO ANG BLESSING KAGAHAPON HUMAN MIGUWA ANG RESULTA SA PROFICIENCY TEST UG SYENTO PORSYENTO NGA PASADO ANG CONTAINERIZED MOLECULAR LAB NGA MAKAHIMO OG RT-PCR TESTING

* GITUGOTAN SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG MAGBACKRIDE OG MOTORSIKLO BISAN DILI MAG FULL FACE HELMET

* BALIK NA SA NORMAL ANG OPERASYON SA BACLAYON POLICE STATION HUMAN NAGNEGATIBO SA COVID-19 ANG USA KA PULIS NGA MIAGI OG GIHILANTAN KARONG BAG-O APAN NAAYO NA KARON SA HILANAT

* STRIKTONG IPATUMAN SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG PAGSUOT OG FACE SHIELDS SA TANANG MGA TAWO NGA MOSULOD OG PAMPUBLIKONG MERKADO SA SYUDAD

* MISUGYOT ANG BOL-ANONG KANHI PHILHEALTH PRESIDENT UG CEO NGA DR. DELA SERNA NGA BAG-OHON ANG PHILHEALTH ARON MAWAGTANG ANG MGA KAHIWIAN

* NAKA-LOCKDOWN SUGOD KARONG ADLAWA HANGTOD SA AGOSTO 29 ANG PANGLAO UG SUBAY SA MGA ADLAW SA KAPISTAHAN SA TIBOOK LUNGSOD

* GITAKDA NGA BUKSAN SA LAND TRANSPORTATION OFFICE LTO ANG AUTOMATED DRIVER‘S LICENSE EXAMINATION SYSTEM (ADELES) SA REHIYONAL NGA BUHATAN NIINI DIHA SA JAGNA BOHOL UG DAKBAYAN SA TOLEDO

