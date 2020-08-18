TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 18, 2020
Aug 18th, 2020 by headlines
* GOV ART YAP POINTS OUT THAT THERE IS NO REASON TO HIDE THE TRUTH FROM THE PEOPLE ABOUT THE COVID SITUATION IN BOHOL
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* GIILA NGA BARANGAY SECRETARY SA ISLA GUINDACPAN, TALIBON ANG UWAHING NAMATAY SA COVID, UG GI-LOCKDOWN NA ANG TIBUOK ISLA
* ANG PAGLUAG SA QUARANTINE PROTOCOL ANG GIBASUL SA PAGDAGHAN SA COMMUNITY TRANSMISSIONS SA BOHOL , UG TIGUMON NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO ANG MGA MAYOR SA SEGUNDO DISTRITO ARON MASABUTAN ANG SAKTONG MGA LAKANG
* HUGOT NGA GIBANTAYAN ANG MGA PANTALAN SA BOHOL DILI LANG ARON MALIKAYAN ANG COVID KUN DILI ARON SAB MABABAGAN NGA MAKASUD ANG ILLEGAL NGA DROGAS
* POSIBLENG USA RA ANG GIGIKANAN SA MGA DROGAS NGA NASAKMIT SA KAPULISAN GIKAN SA DAGKONG TIGPAYUHOT OG DROGAS DINHI SA BOHOL, SUMALA SA KAPULISAN
* KAABAG SA KAPULISAN ANG MGA DRAYBER UG OPERATORS SA MGA PAMPUBLIKONG SAKYANAN SA KAMPANYA BATOK SA COVID-19
* NAGSUGOD NAG KLASE ANG PIPILA KA MGA PRIBADONG TUNGHAAN
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