* IT IS CLARIFIED THAT THE REGULAR RATE OF P4,500 FOR A PCR TEST IN THE GOVERNMENT PCR LABS HAVE BEEN APPROVED ALREADY BY THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ALTHOUGH THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN IS YET TO PASS ON SECOND AND THIRD READING, THE ENTIRE ORDINANCE PROVIDING FOR THE OPERATION OF THE CONTAINERIZED PCR LAB; IT IS NOTED THAT SECOND AND THIRD READING OF A LEGISLATION NO LONGER TACKLE THE APPROVAL OF THE CONCEPT THE LEGISLATION SINCE THEY ARE ALREADY THE STAGE WHERE THE WORDINGS AND TONE OF THE LEGISLATION ARE THE FOCUS; IT IS ALSO NOTED THAT WHAT THE GOVERNOR EARLIER ANNOUNCED WAS THE PRICE THAT WAS ALREADY APPROVED WHICH IS NO LONGER AN ISSUE IN THE SECOND AND THIRD READING

* IT IS NOT TRUE THAT THE OPINION OF THE BOHOL IATF TO SHORTEN THE QUARANTINE PERIOD TO FIVE DAYS IS NOT BASED ON THE OPINION OF DOCTORS; IN FACT, THERE ARE LOCAL DOCTORS WHO MADE THE OPINION THAT ASYMPTOMATIC COVID-POSITIVE INDIVIDUALS ARE NO LONGER INFECTIOUS AFTER THREE DAYS, MUCH MORE ON THE FIFTH DAY, AND THIS IS ALSO THE BASIS FOR THE DOH, WORLD HEALTH ORGANIZATION AND THE CENTER FOR DISEASE CONTROL

* SA DYRD SURVEY, NABAHIN ANG REAKSYON SA KATAWHAN KALABOT SA DESISYON SA BOHOL INTER-AGENCY TASK FORCE NGA MUB-AN NGADTO NA SA LIMA KA ADLAWNG GIKAN SA 14 KA ADLAWNG QUARANTINE KUNG NEGATIBO SA PCR TEST SA IKALIMA KA ADLAW ANG TAWO NGA MOSULOD SA BOHOL

* GIKLARO SA MUNICIPAL HEALTH OFFICE SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO NGA 4 LANG SA PAGKAKARON ANG KUMPIRMADONG KASO SA COVID19 SA MAONG LUNGSOD NGA PULOS MGA RESIDENTE SA ISLA SA MALINGIN OG DILI UNOM SUKWAHI SA MGA UNANG BALITA

* BAYRUNON SA MAGPA-PCR TEST SA CONTAINERIZED MOLECULAR LABORATORY WALA PA APROBAHI SA HUNTA PROBINSYAL SUMALA KANG BOKAL ALDNER DAMALERIO, SUKWAHI SA PAMAHAYAG SA GOBERNADOR, UG GANI SA SESYON KARONG ADLAWA, HIMOON PA ANG APRROVAL SA IKADUHA UG IKATULONG PAGBASA

* PADAYON NGA NAKA-LOCKDOWN ANG TIBOOK ISLA SA MALINGIN SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO SUKAD NIADTONG ADLAW NGA MYERKULES AGUSTO 5

* GIPAILAWOM SA PCR TEST ANG TANANG MGA KAWANI SA DON EMELIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL SA LUNGSOD SA UBAY

* 3 KA MGA TAWO NGA GIKAN SA CEBU KINSA ILLIGAL MISULOD SA BOHOL ANG GIDAKOP SA MGA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA GETAFE KAGAHAPONG ADLAWA

* MITAMBAG SI DR. MUTYA KISMET MACUNO SA MGA MAG-PCR TEST SA GCGMH NGA MANGAYO UNA DAAN OG MANDO SA MGA MUNICIPAL HEALTH OFFICERS O SA MGA PRIBADONG DOCTOR UG DILI NA KINAHANGLAN NGA MOADTO SA GALLARES HOSPITAL

