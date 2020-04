* PROVINCIAL EPIDEMIOLOGY SURVEILLANCE TEAM STARTS COVID TESTING IN SOME COMMUNITIES AND WILL BE HAVING THE FIRST 15 TOWNS GROUPED IN THREE CATCHMENTS UNTIL THE WEEKEND TO BE ABLE TO COME UP WITH SNAPSHOTS ON HOW BOHOL IS DOING IN THE COMMUNITY QUARANTINE

* GOV. CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL IS NOW READY WITH THE 33 BEDS FOR WAVE 1 OF THE PREPARATIONS FOR ITS CONVERSION INTO A COVID HOSPITAL OF BOHOL, AS REPORTED BY CHIEF OF HOSPITAL, DR. MUTIA KISMET MACUNO, TO GOVERNOR ART YAP YESTERDAY

* NIABOT NA DINHI SA BOHOL ANG 200 KA COVID-19 TESTING KITS UG UNAHON ANG MGA PASYENTENG DUNAY INFLUENZA-LIKE ILLNESS

* DILI COVID19 ANG GIKAMATYAN SA USA KA 49 ANYOS NGA LALAKI NGA TAGA BARANGAY DAMPAS NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN SUKWAHI SA GIPALAKAW UG SAYOP NGA IMPORMASYON

* MIABOT SA 300 KA TAWO ANG NADAKPAN TUNGOD SA MGA KALAPASAN SA MGA KAMANDUAN UBOS SA COMMUNITY QUARANTINE

* NAGPAABOT HANGTUD KARON NGA MAKADAWAT OG HINABANG ANG MGA BOL-ANON NGA STRANDED SA CEBU SAMTANG DI PA MAKA-ULI TUNGOD SA GIPATUMAN NGA COMMUNITY QUARANTINE TUNGOD SA HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE

* DUNAY UPAT KA TAWO ANG GISIKOP SA KAPULISAN SA BIEN UNIDO UG LAING UPAT SAB ANG GISIKOP SA KAPULISAN SA GETAFE TUNGOD SA PAGPUGOS OG LABANG GIKAN SA CEBU PADUNG SA KAISLAHAN SA BOHOL TALIWA SA NO-SAIL POLICY SA COAST GUARD UG SA COMMUNITY QUARANTINE

* GIPASABOT NI TAGBILARAN CITY MARKET ADMINISTRATOR JUN BESA NGA DILI PAGPABARATO SA NAG-UNANG PALALITON ANG TUMONG OG TUYO SA PAGPAHIGAYON SA MOBILE MARKET KON DILI MAO ANG PAGSUNOD SA SOCIAL DISTANCING BATOK SA COVID19

* GILUSAD ANG MGA MOBILE MERKADO SA TAGBILARAN UG MISUGYOT ANG MGA MAMALITAY NGA IAPIL OG BALIGYA ANG BUGAS UG TAMBAL

