* BARANGAYFOLK OF CAMBIGSI APPEALS FOR TRUTH IN THE ENCOUNTER BETWEEN PHILIPPINE ARMY AND ARMED MEN AS THEY SAID THERE WAS NO SCHEDULE FOR SAP PAYOUT IN THEIR BARANGAY BUT AT THE GYM IN POBLACION, BILAR AND THE SCHEDULE WAS NOT LAST SUNDAY WHEN THE ENCOUNTER OCCURED BUT TODAY

* ASSISTANT PROVINCIAL HEALTH OFFICER, DR. YUL LOPEZ, ASSURES THAT SPREAD OF COVID AMONG INMATES IS LESSLY TO HAPPEN AS JAIL WARDENS IMMEDIATELY PLACED DETENTION FACILITIES IN LOCKDOWN AS EARLY AS MARCH

—————————————————————————

* GILAUMANG MAKA-ABOT DINHI SA BOHOL SUD NING SEMANAHA ANG MGA BOL-ANONG OVERSEAS FILIPINO WORKERS GIKAN SA MANILA

* MIHATAG ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN OG EMERGENCY POWER KANG GOB. ART YAP ALANG SA PAKIGBATOK SA COVID-19

* KUTOB NALANG SA PANTALAN ANG MGA DRIVER SA MGA TRAK NGA MAGDA OG KARGAMENTO DINHI SA LALAWIGAN

* LAING PASYENTE NGA DUNAY SARI NAMATAY SUD SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL

* TUN-AN PA SA KADAGKUAN SA LALAWIGAN, KAUBAN ANG MGA DOKTOR UG MGA MAYOR, ANG HANGYO SA MGA SENIOR CITIZENS NGA MAHATAGAN OG KAHIGAYONAN NGA MAKAGAWAS SA ILANG PINUY-ANAN TALIWA SA HULGA SA COVID-19

* GISUGDAN NA ANG PAGPANG APOD-APOD OG TAGSA KA SAKONG BUGAS MATAG BALAY SA SYUDAD SA TAGBILARAN UBOS SA PAGDUMALA NI MAYOR BABA YAP

* INAY MOPYANSA OG KWARTA, GITUGOTAN SA KORTE NGA ITUGYAN NGADTO SA DUHA KA KAGAWAD SA POBLACION DOS ANG PAGBANTAY KANG KANHI BARANGAY KAGAWAD BATCHOY ALBA GAWAS SA BILANGGUAN; SI BATCHOY ALBA NATARAL SA HUKMANAN TUNGOD SA DROGA

* USA ANG PATAY SAMTANG DUHA ANG ANGOL SA NAHITABONG AKSIDENTE SA KADALANAN SA LUNGSOD SA BILAR KARONG BAG-O

