* OPLAN EXODUS HAS NOTHING TO DO WITH THE RETURN OF OFWs

* ONLY THE PROVINCIAL EMERGENCY MANAGEMENT ADMINISTRATION IS AUTHORIZED TO ISSUE CLEARANCES OF INDIVIDUALS WHO ARE BRINGING NECESSARY SUPPLY TO BOHOL AND IT HAS TO BE STRICTLY DELIBERATED BEFORE THE GO SIGNAL IS GIVEN

—————————————————————————

* GIPAMAHAYAG NI MAYOR DODO JUMAWID NGA NAHISGUTAN NILA SA MGA MAYOR ANG POSIBLENG PAGBALIK OG ABLI SA MGA TINDAHAN DINHI SA BOHOL KUNG MAHIMO NA NGA ANG DILI NALANG PAGPASULOD SA LALAWIGAN ANG IPABILIN

* 2 KA BOL-ANONG PULIS NGA NAKASULOD SA BOHOL GIKA’G CEBU TALIWA SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE, NAKA-ISOLATE NA KARON SA ISOLATION FACILITY SA SIYUDAD

* WALA MO-AGI SA CATAGBACAN PORT SA LUNGSOD SA LOON ANG USA KA PULIS NGA MIPAULI DINHI SA BOHOL GIKAN SA CEBU KINSA MISUPAK SA GIPATUMAN NGA NO TRAVEL POLICY TUNGOD SA COVID19

* MGA KAKUWANGON SA NAGKADAIYANG PASILIDAD SAMTANG NAGPADAYON ANG HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) MAOY USA SA MGA PROBLEMA KARON SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

* 20 SWABS NEGATIBO SA COVID-19 SAMTANG LAING 20 GIPAABOT ANG RESULTA

