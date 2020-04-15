TODAYS TOP NEWS TUESDAY APRIL 14, 2020
Apr 15th, 2020 by headlines
* CAPITOL SETS 5 P.M. OF APRIL 15 AS DEADLINE FOR STRANDED BOHOLANOS TO FILE REQUESTS FOR ASSISTANCE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT
* FIESTA CELEBRATION THIS TIME WOULD BE SIMPLE, ACCORDING TO THE 2 BISHOPS IN BOHOL
* GOV. ART YAP WARNS THAT EVEN IF BOHOL REMAINS COVID-FREE, NO ONE SHOULD BE COMPLACENT AND EVERYBODY SHOULD CONTINUE OBSERVING THE PRECAUTIONARY MEASURES
—————————————————————————
* NANGANDAM ANG BOHOL ALANG SA PAGPAPAULI SA MGA BOL-ANONG NA-STRANDED SA UBANG LUGAR TUNGOD SA COVID-19
* NEGATIBO SA COVID-19 ANG 18 SAMPLES SA ILI CATEGORY 2 NGA PASYENTE
* DUNAY DUGANG 11 KA TAWO ANG NANGAMATAY TUNGOD SA DENGUE
* GITUHOANG GI-SALVAGE ANG GIPUSIL-PATAY NGA BAG-O LANG NAKAGAWAS SA PRISOHAN; ANG BIKTIMA NABILANGGO KANIADTO TUNGOD SA KASO SA DROGA
* GIKLARO NI MAYOR SUMAYLO NGA WALAY PEKE NGA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM FORM NGA GIPANGHATAG SA LUNGSOD SA DAUIS SUKWAHI SA GIPAKALAT SA FACEBOOK
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics