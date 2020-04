* CAPITOL SETS 5 P.M. OF APRIL 15 AS DEADLINE FOR STRANDED BOHOLANOS TO FILE REQUESTS FOR ASSISTANCE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT

* FIESTA CELEBRATION THIS TIME WOULD BE SIMPLE, ACCORDING TO THE 2 BISHOPS IN BOHOL

* GOV. ART YAP WARNS THAT EVEN IF BOHOL REMAINS COVID-FREE, NO ONE SHOULD BE COMPLACENT AND EVERYBODY SHOULD CONTINUE OBSERVING THE PRECAUTIONARY MEASURES

—————————————————————————

* NANGANDAM ANG BOHOL ALANG SA PAGPAPAULI SA MGA BOL-ANONG NA-STRANDED SA UBANG LUGAR TUNGOD SA COVID-19

* NEGATIBO SA COVID-19 ANG 18 SAMPLES SA ILI CATEGORY 2 NGA PASYENTE

* DUNAY DUGANG 11 KA TAWO ANG NANGAMATAY TUNGOD SA DENGUE

* GITUHOANG GI-SALVAGE ANG GIPUSIL-PATAY NGA BAG-O LANG NAKAGAWAS SA PRISOHAN; ANG BIKTIMA NABILANGGO KANIADTO TUNGOD SA KASO SA DROGA

* GIKLARO NI MAYOR SUMAYLO NGA WALAY PEKE NGA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM FORM NGA GIPANGHATAG SA LUNGSOD SA DAUIS SUKWAHI SA GIPAKALAT SA FACEBOOK

