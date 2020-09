*GOV. ART YAP WANTS TO COME UP WITH A PROVINCEWIDE PROGRAM WITH DIFFERENT SECTORS THAT WILL ADDRESS THE ISSUES OF THE YOUTH, CONSIDERING THAT MINORS ARE FORCED TO STAY HOME FOR FIVE DAYS IN A WEEK BECAUSE OF COVID-19

*ACTIVE CASES OF COVID-19 DROPPED TO 47, WHILE THERE ARE NOW 194 RECOVERIES

*TINGUHA NI 2ND DISTRICT CONGRESSMAN ERICO ARIS AUMENTADO NGA MAKAKUHA OG IGONG PONDO GIKAN SA NASUDNONG KAGAMHANAN PARA SA IYANG DISTRITO ALANG SA SUNOD TUIG

*TUKION OG BALIK SA PCL ANG NAAPROBAHAN NA NGA PAGPANG-APUD-APOD OG BUGAS SA MGA MEMBRO SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE-BOHOL CHAPTER

*WA PA GIHAPON MAAPUD-APOD ANG BUGAS NGADTO SA MGA MAMUMUO SA TURISMO BISAN OG NAKA-WITHDRAW NA ANG KAPITOLYO OG 150 KA SAKO SA BUGAS SA NFA PARA SA MGA TRABAHANTE SA INDUSTRIYA SA TURISMO NGA USA SA GRABENG NAAPEKTUHAN SA PANDEMYA SA COVID-19

*GI-ISTRIKTO OG BALIK ANG PAGPATUMAN SA WORKERS PASS UG QUARANTINE PASS SA LUNGSOD SA TUBIGON HUMAN NAKATALA ANG LUNGSOD OG LOCAL TRANSMISSION SA COVID19

*GIPATUMAN NA KAGAHAPONG ADLAWA ANG ONE-WAY LOOP TRAFFIC SYSTEM SA KADALANAN NGA SAKOP TAGBILARAN CITY HALL COMPOUND ISIP PAGHATAG OG PAGTAGAD SA NAGKABUG-AT NGA DAGAN SA TRAPIKO SA MAONG LUGAR

WALA MADAYON ANG PAGHULIP KANG POLICE BRIGADIER GENERAL ALBERT IGNATIUS FERRO ISIP DIREKTOR SA POLICE REGIONAL OFFICE-7

*SUGDAN NA ANG IKADUHANG HUGNA SA DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI) SA ILANG LIVELIHOOD SEEDING PROGRAM – NEGOSYO SA BARANGAY USA KA PROGRAMA NGA MAGHATAG OG TABANG SA MGA GAGMAYNG NEGOSYANTE NGA APEKTADO SA COVID-19 PANDEMIC

