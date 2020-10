*SITE DEVELOPMENT PLAN OF CENTRAL VISAYAS REGIONAL CULTURAL HUB PRESENTED TO DPWH-7 TO FINALIZE THE FUND SOURCING FOR THE PROJECT

*GOV. ART YAP AND TRANSPORT GROUPS DISCUSS WITH LANDBANK, OTHER POSSIBLE MEANS TO SOLVE THE PROBLEM OF THE TRANSPORT GROUPS WITH THEIR MORTAGED VEHICLES WITH COMMERCIAL BANKS

*MASALIGON SI KONGRESISTA EDGAR CHATTO NGA DILI MALANGAN ANG PAGPASAR SA GISUGYOT NGA P4.5 TRILLION NGA NASUDNONG BUDGET PARA SA 2021

*MOKABAT SA 363 KA MGA LOOSE FIREARMS ANG NASAKMIT SA KAPOLISAN SA LALAWIGAN SA BOHOL SUKAD ENERO HANGTUD NING KASAMTANGANG BUWAN

*MAGPADAYON ANG INTERNAL CLEANSING SA KAPULISAN BISAN DUNAY HULGA SA COVID-19

*MILUWAT OG EXECUTIVE ORDER SI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA NAG-USWAG SA GENERAL CURFEW SA PANGLAO GIKAN SA KASAMTANGANG ALAS 9 HANGTUD ALANG 5 SA BUNTAG NGADTO NA SA ALAS 12 SA TUNGANG GABIE HANGTUD ALAS 5 SA BUNTAG

*MALAUMON ANG KAPULISAN NGA ADUNA PAY MGA SAKOP SA NPA SA BOHOL NGA MOBALIK SA SABAKAN SA BALAOD

*NADAKPAN SA MGA SAKOP SA NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION ANG USA KA SUSPEK SA PAGPAMALIGYA OG SHABU SA GIPAHIGAYON NGA BUY BUST OPERATION SA BRGY. DAO SYUDAD SA TAGBILARAN

