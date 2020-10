TODAYS TOP NEWS THURSDAY OCTOBER 22, 2020: *POPCOM REGIONAL DIRECTOR IN CENTRAL VISAYAS SUPPORTS BOHOL’S PROGRAM FOR THE YOUTH UNDER THE NEWLY LAUNCHED LAUM BOHOL PROGRAM*GOV. ART YAP WANTS THE CONFUSIONS CAUSED BY THE NATIONAL IATF’S GO-SIGNAL FOR COCKFIGHTING BE THRESHED OUT FIRST BY THE NATIONAL IATF ITSELF BEFORE PROCEEDING TO DISCUSS WITH THE MAYORS, THE REOPENING OF LICENSED COCKPITS IN THE TOWNS...........*GIILA SA NATIONAL MUSEUM ANG MGA ARCHAEOLOGICAL SITE UG PETROGRAPS SA LAMANOK SA LUNGSOD SA ANDA NGA USA KA “IMPORTANT CULTURAL PROPERTY” (ICP), SUMALA SA NATIONAL MUSEUM-BOHOL*GIBUTYAG NI MARIBOJOC MAYOR ROMULO MANUTA NGA HIPNO NA ANG LUGAR NGA TUKORAN SA CABLE TERMINAL STATION (CTS) SA CEBU-BOHOL 230 KV INTERCONNECTION PROJECT SA NGCP*NAAYO NA ANG 21 KA SIMBAHAN SA DIOCESE OF TAGBILARAN, UG 9 SA DIOCESE OF TALIBON NGA NAGUBA SA 7.2 MAGNITUDE NGA LINOG*ILUSAD SA DTI ANG PAGPAKATAP SA MGA KASAYURAN KABAHIN SA LUWAS NGA PAMAAGI KARON NGA NAUSO NA ANG PAGPAHATOD NALANG SA MGA KINUMPRA NGA KAGAMITAN SA PANIMAY UG MGA PAGKAON TUNGOD SA KABALAKA SA KATAWHAN NGA MATAKDAN OG COVID KUNG MOGAWAS SA ILANG MGA PANIMAY*GIREKOMENDAR SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE ANG PAGBASURA UG PAGSIRA SA KASO BATOK NI MAYOR NILA MONTERO KALABOT SA PAG-ADTO SA MAYOR SA SUGBO TUNGOD KAY WAY KALAPASAN NGA NAHIMO ANG MAYOR SA PANGLAO*GIMANDO NI GOBERNADOR ART YAP NGA MAGTIGUM ANG BOHOL IATF KARONG BYERNES ARON SA PAGTUKI SA REKOMENDASYON SA KAPULISAN NGA IPAHAUM ANG PROTOCOL SA BOHOL IATF SA KAMANDUAN SA NATIONAL IATF KABAHIN SA PAGBYAHE SA MGA APOR TUNGOD KAY ANG KALAHIAN SA MGA PROTOCOL SA REGIONAL IATF UG SA BOHOL IATF ANG HINUNGDAN NGA NAPASANGINLAN SI MAYOR NILA MONTERO NGA NAKALAPAS SA PROTOCOL SA IYANG PAGBYAHE SA SUGBO