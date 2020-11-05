TODAYS TOP NEWS THURSDAY NOVEMBER 5, 2020
Nov 5th, 2020 by headlines
*NAGPATABANG ANG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NILA NI SENADOR BONG GO UG CYNTHIA VILLAR NGA MAPONDOHAN ANG PAGPAHIULI SA SLAUGHTERHOUSE SA SIYUDAD SA KANTIDAD NGA P35 MILYONES
*NALANDIG SA TAMBALANAN ANG USA KA PULIS HUMAN NAKA-ANGKON UG DAGHANG MGA ANGOL SA KALAWASAN SA DIHANG NADISGRASYA ANG GIMANEHUAN NIINI MOTORSIKLO TUNGOD SA LATAGAW NGA IRO SA LUNGSOD SA DAUIS
*GIHIMUG-ATAN NI GOBERNADOR ART YAP ANG PAGTABANG NGA MAKABANGON ANG EKONOMIYA UG MAHATAGAN OG PANGINABUHIAN ANG MGA HUYANG NGA MGA TAWO SAMA SA GIHIMO NI ANHING PRESIDENTE CARLOS P. GARCIA
*NAKATAKDANG ISANG-AT KARONG ADLAWA ANG KASO BATOK NI MAYOR NILA MONTERO MAY KALABUTAN SA PAGLAPAS SA HEALTH PROTOCOL SA IYANG PAGBIYAHE NGADTO SA SUGBO
*30 KA LUNGSOD NGA DUNAY TAAS NGA MALNUTRITION RATE NABULAHAN SA MILK FEEDING PROGRAM SA KAPITOLYO
*SA SURVEY SA DYRD INYONG ALAGAD, DAGHAN ANG NAKAUYON NGA USBON ANG NGALAN SA BOHOL CIRCUMFERENTIAL ROAD NGADTO NA SA CARLOS P GARCIA SUPERHIGHWAY
*NASIKOP SA MGA OPERATIBA SA PHILIPPINE NATIONAL POLICE–HIGHWAY PATROL GROUP (PNP-HPG) DIDTO SA MAKATI CITY SA KAULOHAN ANG IKADUHA NGA MOST WANTED PERSON SA BOHOL NGA DUNAY KASONG CARNAPPING
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