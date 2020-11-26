TODAYS TOP NEWS THURSDAY NOVEMBER 26, 2020
Nov 26th, 2020 by headlines
*BOHOL IDENTIFIED AS AMONG 32 PROVINCES THAT ARE LOW-RISK FOR COVID-19 THAT WILL BE FIRST IN LINE FOR PSA’S COLLECTION OF DEMOGRAPHIC DATA FOR NATIONAL ID SYSTEM
…………
*SUBLING NAGPAHIMANGNO ANG TINUGYANAN SA TAGBILARAN CITY VETERINARY OFFICE NGADTO SA MGA NANAG-IYA OG NAGBUHI OG IRO NGA KINAHANGLANG MAHIMONG RESPONSIBLE KANUNAY SA ILANG HAYOPAN OG DI PASAGDAN NGA MAGLATAGAW SA KADALANAN UG MAHIMO NA HINOONG HINUNGDAN SA PAGKA-DISGRASYA SA MGA MOTORISTA
*MITANYAG ANG PAGPAKABUHI CENTER OG PAGBANSAY-BANSAY SA MGA GRUPO O LGU ARON MAO NAY MOTUBAG SA MGA NAGKINAHANGLAN OG TAMBAG SA PROBLEMA SA PANGHUNAHUNA
*USA KA BUWAN SA DI PA ANG PASKO, GISUGDAN NA SA DTI ANG HUGOT NGA PAGMONITOR SA MGA PRODUKTO SA NOCHE BUENA
*KASAMTANGAN KARONG NAKA-LEAVE SUD SA DUHA KA SEMANA SI PROVINCIAL ADMINISTRATOR PIOQUINTO UG SI PROVINCIAL LEGAL OFFICER NILO AHAT MAOY GI-DESIGNATE NGA OIC SA PROVINCIAL ADMINISTRATOR’S OFFICE
*GITUDLO ISIP BAG-ONG DIREKTOR SA DENR- REGION XI ANG ANAK NI KANHI CABINET SECRETARY JUN EVASCO
*NAGPAHINUMDOM ANG NATIONAL FOOD AUTHORITY SA BOHOL NGADTO SA MGA LOCAL GOVERNMENT UNIT NGA KINAHANGLANG TIPIGAN SA SAKTONG PAMAAGI ANG MGA BUGAS NGA ILANG GIPAMALIT ARON DILI DAYON MADAUT ILABI NA KUNG DINAGHAN
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics