TODAYS TOP NEWS THURSDAY NOVEMBER 19, 2020
Nov 19th, 2020 by headlines
*RURAL HEALTH UNITS GIVE FREE SHOTS OF ANTI-PNEUMONIA VACCINES
*PHILIPPINE AIRLINES PLANS TO RESUME BOHOL FLIGHTS BY NOVEMBER 22, WHILE AIRASIA WILL RESUME MANILA-BOHOL FLIGHTS BY DECEMBER 1
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*GIDAYEG NI BOKAL JADE BAUTISTA, BOHOL TOURISM OFFICE UG CITY TOURISM OFFICE ANG PPA-BOHOL TUNGOD SA MAAYONG PAGDUMALA BISAN SA PAG-IGO SA PANDEMYA SA COVID 19
*MIKUNHOD PA NGADTO SA 58 NALANG ANG MGA ACTIVE CASES SA COVID DINHI SA BOHOL DIIN 19 ANG LOCAL TRANSMISSIONS UG 39 MGA APORs, LSIs UG OFWs
*GIMONITOR KARON SA MGA KAPOLISAN ANG SUPLAY SA SHABU NGA GIKATAHONG GIKAN SA MINDANAO NGA NAKASULOD DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
*DILI PA IGO ANG LIBRENG QUARANTINE FACILITY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ALANG SA MGA RESIDENTE SA SYUDAD NGA MAMAULI KARONG PANAHON SA PASKO GIKAN SA LAIN LAIN LUGAR ILABI NA SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL (LSI), SUMALA NI CITY ADMINISTRATOR CATHY TORREMOCHA
*NAKADAWAT ANG LGU-LOON OG BAG-ONG FIRE TRUCK GIKAN SA BUREAU OF FIRE PROTECTION
*GISUGYOT SA MGA OPISYAL SA LMP-BOHOL NG IBALIK ANG PAGPATUMAN SA HOME QUARANTINE SA MGA MANGULING LSI, OFW O ROF APAN UBOS NA SA HIGPIT NGA PROTOCOL
*NAGTUO SI TAGBILARAN CITY ADMINISTRATOR CATHY TORREMOCHA NGA DELIKADO ALANG SA KALUWASAN SA PANGLAWAS ANG SUGYOT NGA MAHIMONG MAGPA-HOME QUARANTINE ANG MGA MOULI NGA LSIS UG MGA OFWS SANGLIT DILI TANANG LUGAR O MGA BALAY PAREHAS OG KAHIMTANG
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