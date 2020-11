*LGU-BACLAYON SETS MORATORIUM OF ACCEPTING LSIs, APORs, ROFs, AND OFWs FROM DECEMBER 10 TO JANUARY 2, SO THAT THERE WILL NO ONE WILL HAVE TO SPEND CHRISTMAS IN QUARANTINE FACILITIES

*THE BIATF IS STILL TO CLARIFY THE PROTOCOL FOR LSIs WHO ARE BRINGING WITH THEM VEHICLES AFTER AN INCIDENT WHERE AN EXTRACTION TEAM FROM AN LGU TRIED TO PREVENT AN LSI WHO CAME WITH A VEHICLE FROM DRIVING IT FROM THE PIER TO THE QUARANTINE FACILITY

……………..

*IDUSO SA PROVINCIAL PROSECUTORS OFFICE NGADTO SA BUHATAN SA OMBUDSMAN KARONG ADLAWA ANG KASONG KRIMINAL BATOK NI MAYOR NILA MONTERO, 15 KA MGA KAUBAN SA PAGBIYAHE SA SUGBO

*NASAYRAN KARONG BAG-O NGA GUBAON NA DIAY ANG HEAVY EQUIPMENT NGA GIHATAG SA TOURISM INFRASTRUCTURE AND ENTERPRISE ZONE AUTHORITY (TIEZA) ALANG SA ALBUR CLUSTER SANITARY LANDFILL SA LUNGSOD SA ALBURQUERQUE UG MAOY HINUNGDAN NGA NAGPLANO ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA ALBUR NGA MOHUWAM OG SALAPI SA BANGKO ARON IPALIT OG BAG-O NGA HEAVY EQUIPMENT NGA GAMITON SA BASURAHAN

*NABANTAYAN SA PUBLIKO NGA LUAG ANG PAGHAS-HAS SA MGA MOSULOD OG TRABAHO SA PAGKAGWARDIYA SA KAPITOLYO HUMAN NGA WALA KAHIBALO ANG LABAW SA PROVINCIAL SECURITY FORCE NGA NAPRISO NA DIAY KANIADTO SA PAGPAMALIGYAG SHABU ANG NASIKOP KARONG BAG-O NGA SAKOP SA PSF, ANG MAONG SAKOP SA PSF DILI USA SA MGA CLOSE IN SECURITY NI GOV. ART YAP

*DUHA NA KA SAGUNSONG ADLAW NGA WALAY NADUGANG NGA KASO SA COVID19 DINHI SA BOHOL

*MISUGYOT SI LT. COL. PERALTA KANG GOBERNADOR ART YAP SA PAGPAHIGAYON OG REGULAR DRUG TESTING SA MGA SAKOP SA PSF, SAMTANG GIHIMO SA KAPULISAN ANG PAGPANGHIMATUOD SA MGA PANGALAN SA PSF NGA GIINGONG NALAMBIGIT SA KALIHUKAN SA ILLEGAL NGA DRUGAS

*NAGSUGOD NA’G KABIBO SA POLITIKANHONG KALIHUKAN SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ GUMIKAN SA HULONGIHONG NGA MOLANSAR PAGKA-MAYOR SI BOKAL JADE BAUSTISTA

*NADAKPAN SA MGA BARANGAY TANOD SA LUNGSOD SA VALENCIA ANG USA KA 28 ANYOS NGA LALAKI KINSA NANGAMANG OG MISUWAY PAG-LUGOS SA IYANG SILINGAN NGA 23 ANYOS KARONG BAG-O

