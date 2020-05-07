TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 7, 2020
May 7th, 2020 by headlines
* BATCH 2 OF CASH-FOR-WORK BENEFICIARIES TO START WORK ON MAY 18
* BOHOL FARMERS PREPARING FOR WET SEASON SO THAT FOOD PRODUCTION WOULD INCREASE AT THIS TIME OF THE PANDEMIC AND CASH-FOR-WORK PROGRAM IS INTENDED TO IMPROVE IRRIGATION FACILITIES
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* MAHIMO NA NGA MAKAPILI SA SILOT AANG MGA MAKALAPAS SA MGA QUARANTINE LAW SA PROBINSIYA UG PWEDENG MAG-COMMUNITY SERVICE HUMAN GIAMENDAHAN ANG PROVINCIAL ORDINANCE
* ANDAM ANG LALAWIGAN NGA DAWATON KUNG UNSA MAN GANI ANG RESULTA SA LABORATORY TESTS SA MGA OFW, MAPOSITIVE MAN SA COVID
* MAS DAGHANG MGA BOL-ANON ANG NAGTUO NGA ANGAY DAWATON ANG MGA OFW DINHI SA BOHOL APAN KINAHANGLANG MAANDAM UG PAIGUAN LANG ANG GIDAGHANON SA MGA QUARANTINE FACILITY UG OFW NGA IPAPAULI
* MIABOT SA 163 ANG MGA SWAB SAMPLES NGA NAPADALA SA BOHOL NGADTO SA VICENTE SOTTO MEMORIAL MEDICAL CENTER
* MOKABAT SA 3,500 KA MAG-UUMA ANG GILAUMANG MABULAHAN SA CASH FOR WORK PROGRAM NGA BAG-O LANG GILUSAD
* LIMA ANG NASIKOP SULOD SA USA KA DRUG DEN ATUL SA BUY BUST OPERATION SA DAUIS
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