* DR. ELLAN LYLL SALADA, A SPECIALIST ON INFECTIOUS DISEASES, EXPLAINS THAT SINCE THE NOVEL CORONAVIRUS STARTS ITS PEAK INSIDE AN INFECTED HUMAN BODY TOWARDS THE THIRD WEEK, A RAPID TEST ON THE 14TH DAY OF A PERSON’S QUARANTINE WILL SHOW A CURRENT INFECTION; DR. SALADA EXPLAINED THIS TO GOV. ART YAP YESTERDAY TO HELP FINE TUNE THE PROTOCOL TO FOLLOW IN BRINGING IN LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS BACK TO THEIR HOMETOWNS IN BOHOL AS TO WHAT TEST AND WHEN TO CONDUCT IT FOR ACCURACY IN DETERMINING WHO ARE COVID-FREE AND BE GIVEN THE TRAVEL PASS

* PROVINCIAL GOVERNMENT HAS ORDERED WATER DRILLING RIG TO TAP GROUND WATER SO FARMLANDS AND HOUSEHOLDS IN WATERLESS BARANGAYS WILL HAVE ACCESS TO WATER SUPPLY SO THAT FOOD SECURITY, SANITATION AND HYGIENE WILL BE IN PLACE AS MEANS FOR BOHOL TO SURVIVE THE IMPACT OF THE PANDEMIC

* NAGPOSITIBO SA COVID ANG USA SA 51 KA OFW NGA GIKAN SA CEBU NGA KARON NAKA-QUARANTINE SA THE STORY RESORT SA PANGLAO, UG ANG TANANG FRONTLINERS UG MAG KAWANI SA RESORT NGA GIKAHIMAMAT SA 51 KA OFWs NAKUHAAN NA SAB OG SWAB SAMPLES UG GISUMITE NGADTO SA LABORATORYO SA VICENTE SOTTO MEMORIAL HOSPITAL ARON MASUTA KUNG NATAKDAN BA POD SILA

* NEGATIBO SA PCR TEST ANG USA KA PASYENTE NGA MODERATELY ACUTE RESPIRATORY INFECTION (MARI) NGA NAMATAY KINSA TAGA LUNGSOD SA DAUIS

* MIPADAYAG OG PAG-UYON ANG MGA BOL-ANON NGA IPADAYON ANG GENERAL COMMUNITY QUARANTINE ANG BOHOL, UG DILI NA IBALIK SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE

* NEGATIBO SA COVID-19 ANG MANAGSUONG TAGA FATIMA, INABANGA NGA MIIPSOT GIKAN SA CEBU SAKAY SA USA KA PUMPBOAT GIKAN SA CORDOVA, CEBU PADUNG SA ILANG BARANGAY SA INABANGA

* GI-ABISUHAN ANG MGA STRANDED NGA MGA BOL-ANON SA CEBU NGA GUSTONG MAMAULI DINHI SA BOHOL NGA MAKIG-ALAYON SA ILANG MGA MAYOR SA TAGSA TAGSA KA MGA LUNGSOD ALANG SA PAGPALISTA SA MGA PANGALAN

* NANAWAGAN SI DR. MUTYA KISMET MACUNO, ANG HEPE SA GOV. CELESTINO GALLARES MMEORIAL HOSPITAL, SA MGA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA BOHOL NGA IPADAYON ANG PAGPAHIGAYON SA MASS BLOOD DONATION ARON ADUNAY IGONG PONDO NGA DUGO ANG TAMBALANAN ALANG SA TANANG MANGINAHANGLAN

* GIPASABOT NI DR. YUL LOPEZ, ANG TIGPAMABA SA COVID19 TECHNICAL WORKING GROUP SA KAPITOLYO, NGA KINAHANGLANG ILUBONG DAYON ANG PASYENTE NGA MAMATAY NGA NAGHAMBIN OG MAKATAKOD NGA BALATIAN O KADTONG GITAWAG NGA SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI) O DI BA KAHA KADTONG MGA PASYENTE NGA POSITIBO SA COVID19

* KATUNGA NA SA TIBOOK KALUNGSURAN SA BOHOL ANG NAKAPAHIGAYON OG COVID-19 SIMULATION EXERCISE

