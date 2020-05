* CAPITOL’S PARTNERSHIP WITH PRIVATE SECTOR IN CHALLENGING BOHOLANOS TO EMBARK ON BACKYARD GARDENING HAS NOW GRADUATED FROM MEETINGS TO THE START OF THE PROGRAM’S IMPLEMENTATION AS ORIGIN BOX, TOGETHER WITH ENTREPRENEURS, TAKES THE LEAD BY LAUNCHING THE GROWING YOUR OWN FOOD CONTEST WHICH TARGETS PARTICIPANTS FROM TAGBILARAN, DAUIS AND PANGLAO AREAS

* FIRST BATCH OF PARTICIPANTS IN THE CASH-FOR-WORK PROGRAM WHO ARE CLEARING THE IRRIGATION CANALS COMPLETES 10-DAY WORK; WHILE THE SECOND BATCH PREPARES FOR THE START OF THEIR WORK ON MAY 18

* DUHA NA ANG KONPIRMADONG KASO SA COVID-19 SA BOHOL SAMTANG SA 2 KA OFW NGA NIAGI NA’G POSITIBO SA UNANG PCR TEST, 1 KANILA NAGPOSITIBO SA COVID-19 SA IKADUHANG PCR TEST; WA PA GIHAPOY RESULTA SA IKADUHANG PCR TEST SA LAING 63 KA OFWs

* DUGANGAN PA OG 14 KA ADLAW ANG PAG-QUARANTINE SA USA KA OFW NGA NAGPOSITIBO SA COVID19 PCR TEST

* GIHIMO NA ANG CONTACT TRACING SA MGA NAKA-UBAN OG GIKAHIBAGAT SA USA KA OVERSEAS FILIPINO WORKER NGA NAGPOSITIBO SA IKADUHANG RESULTA SA PCR TEST

* DI NA KINAHANGLAN NGA IPANGUTANA O IPAHIBAW ANG TANANG IMPORMASYON UG WALAY ANGAY KABALAK-AN ANG PUBLIKO LABOT SA USA KA LALAKING OFW NGA NAGPOSITIBO SA COVID19 PCR TEST ALANG SA SEGURIDAD SA HINGTUNGDAN, SUMALA KANG DR. YUL LOPEZ, ANG TIGPAMABA SA TWG ON INFECTIOUS DISEASE

* SUBLING GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR ART YAP NGA ANDAM ANG LALAWIGAN SA BOHOL SA PAG-ATUBANG SA HULGA SA COVID19

* GI-APROBAHAN NA SA MEDICAL CLUSTER SA ONE BOHOL COVID TECHNICAL WORKING GROUP SA KAPITOLYO ANG ANG GUIDELINES ALANG SA PAGPAMAULI SA MGA STRANDED NGA BOL-ANON (DILI OFW)

* WALA NAY GISIP-ON UG UBO SA TANANG MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER NGA PADAYONG NAKA QUARANTINE KARON SA BOHOL

* MISUBLI PAGPAHIMANGNO ANG DEPED-BOHOL NGA GIDILI GIHAPON ANG MGA KALIHUKAN SA MGA TUNGHAAN SAMTANG GIPAPAILAWOM PA ANG BOHOL SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE

* MAGPADAYON ANG DISTRIBUTION SA PINANSYAL NGA AYUDA UBOS SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN BISAN OG HUMANA ANG DEADLINE NIINI NIADTONG ADLAWNG DOMINGO

* NADAKPAN NA ANG DUHA SA TULO KA MGA SUSPEK SA PAGPATAY SA USA KA 37 ANYOS NGA BABAYE SA LUNGSOD SA CALAPE NGA NAHITABO SA MILABAYNG BUWAN

* NAGSUGOD NA ANG PNP-TAGBILARAN SA PAGSUSI SA GIHIMONG PAG-APUD-APOD SA AYUDA UBOS SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM (SAP); UG SA PAGKAKARON, WA PAY GIKATAHO NGA ANOMALIYA

