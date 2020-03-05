TODAYS TOP NEWS THURSDAY MARCH 5, 2020
Mar 5th, 2020 by headlines
* PROVINCIAL GOVERNMENT TARGETS 100 PERCENT COMPLIANCE BY ALL TOWNS WITH THE PRESIDENTIAL DIRECTIVE TO CLEAR ROADS
* A TEAM FROM THE DEPARTMENT OF TOURISM IS HERE IN BOHOL TO CONDUCT SITE VALIDATION ON TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECTS AND A STAKEHOLDERS‘ MEETING
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* HAPIT MOSANGPOT SA KAGUBOT ANG PAGBABAG SA PIPILA KA MOLUPYO SA BARANGAY DOLJO SA PANGLAO SA PAGKURAL SA MOADTO STRIP BISAN PA MAN NGA GITUGOTAN ANG MGA MOLUPYO NGA ANHA SA SUD SA MOADTO STRIP MOAGI PADUNG SA BAYBAYON
* MIHATAG ANG KAGAMHANAN SA BOHOL OG POSTHUMOUS AWARD ALANG SA NAPAGAN NGA ARMY CPL. JERALD VILLANUEVA
* NANGHINAOT ANG GRUPO SA MENTAL HEALTH ADVOCATES SA LALAWIGAN SA BOHOL NGA MADUGANGAN ANG MGA LISENSYADONG MENTAL HEALTH PROFESSIONAL NGA MAKAGIYA SA MGA TAWO NGA NANGINAHANGLAN OG PROPESYUNAL NGA MADUOLAN OG TAMBAG, LUYO SA NAGKADAGHANG HITABO SA HIKOG DINHI SA PROBINSYA
* MAGSUGOD KARONG ADLAWA ANG TULO KA ADLAW NGA PROVINCIAL CONGRESS SA LIGA NG MGA BARANGAY
* NAKAANGKON ANG KAGAMHANAN SA SIYUDAD SA TAGBILARAN OG BAG-ONG MGA EKIPO NGA MAGAMIT SA EMERHENSIYA UG KALAMIDAD
* LAING KANHI NA-REHAB TUNGOD SA DROGA NADAKPAN PAG-USAB PINAAGI SA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA LUNGSOD SA TUBIGON
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