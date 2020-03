* GOVERNOR ART YAP PERSONALLY DELIVERS THE SUPPLIES TO THE BOHOLANOS WHO WERE STRANDED IN BATO, LEYTE WHO ARE NOW HOUSED IN UBAY FOR THE MANDATORY 14-DAY QUARANTINE

* GOVERNOR ART YAP VISITS RICE FARMERS TO CHECK THEIR STATUS AT THE HEIGHT OF THE CRISIS

—————————————————————————

* GITIN-AW SA TECHNICAL WORKING GROUP ON COVID-19 SA KAPITOLYO NGA USA KA PEKE ANG NCOVTRACKER.DOH.GOV.PH NGA WEBSITE UG ANG PHILIPPINE EMERGENCY ALERTS NGA NAGPALAKAW OG ESTORYA SA FACEBOOK NGA DUNAY DUHANG KONPIRMADONG POSITIBONG KASO SA COVID-19 SA BOHOL

* GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG ORDINANSA MAGPAHAMTANG OG SILOT ALANG ADTONG MOSUPAK SA MGA PROTOCOL UG KAMANDUAN NGA GIPATUMAN SA KAGAMHANAN LABOT SA COVID-19

* GIPAHIBAW SA ASSISTANT PROVINCIAL HEALTH OFFICER DINHI NGA DUNAY 13 KA PUIs SA COVID-19 UG KAPIN 5 MIL KA PERSONS UNDER MONITORING PAGKAKARON DINHI SA BOHOL

* NANIRA ANG PIPILA KA DAGKONG TINDAHAN BISAN WALA OPISYAL NGA NAPAGUWA ANG EXECUTIVE ORDER NGA MAGDEKLARA OG CALIBRATED LOCKDOWN DINHI SA BOHOL

* GIPAHIBAW SA LTO NGA WAY MABAYRAN NGA PENALTY ANG MGA MOTORISTA NGA MO-EXPIRE ANG REGISTRATION SA MGA SAKYANAN UG SA MGA LISENSYA SAMTANG SIRADO ANG BUHATAN SA LTO DINHI SA BOHOL TUNGOD SA SOCIAL DISTANCING NGA GIPATUMAN KARON DINHI SA BOHOL

* NANGHATAG OG LIBRENG MGA FACE SHIELDS ANG FABRICATION LABORATORY (FABLAB) BOHOL ALANG SA MGA FRONTLINERS SA MGA TAMBALANAN SA BOHOL NGA NAGKIGBATOK SA COVID19

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics