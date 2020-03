* NATIONAL GOVERNMENT CONSIDERS APPEAL OF GOVERNOR ART YAP TO WAIVE THE COLLECTION OF LANDING FEES FROM AIRLINES TO REDUCE AIRFARE RATES ALL OVER THE COUNTRY, AND TOURISM DESTINATIONS- -INCLUDING BOHOL- -ARE ASSURED OF INFRASTRUCTURE PROJECTS WORTH 5-BILLION PESOS

* NINE OF THE PATIENTS UNDER INVESTIGATION HAVE ALREADY BEEN DISCHARGED FROM ISOLATION AFTER PROVING NEGATIVE OF CORONAVIRUS DISEASE, WHILE FOUR HAVE BEEN ADDED TO THE LIST

* GIPATUMAN ANG CURFEW TIBUOK BOHOL SUGOD SA ALAS 9 SA GABII HANGTOD ALAS 5 SA BUNTAG ARON MAPROTEKSIYONAN ANG KATAWHAN BATOK SA COVID-19

* WALAY ANGAY KABALAK-AN ANG PUBLIKO OG DI KINAHANGLANG MAGBULTO OG PANGOMPRA’G BUGAS TUNGOD KAY DUNAY IGONG SUPLAY SA BUGAS ANG NFA

* WA GIHAPON MASUNOD ANG SOCIAL DISTANCING SA MGA PAMPUBLIKONG SAKYANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN TALIWA SA PADAYONG HULGA SA COVID19

* HIGPIT ANG PAGBANTAY SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL NGA MASUNOD ANG MGA PAMAAGI SA PAGPATGANG SA PAGKUYANAP SA COVID 19

* GIPAMAHAYAG NI PDRRMO HEAD ANTHONY DAMALERIO NGA MAKASALIG ANG KATAWHAN NGA HIGPIT ANG PAGBANTAY NGA DILI MAKASULOD SA KAPITOLYO ANG GIHILANTAN NGA USA SA SINTOMAS SA COVID-19

* GIPAUNDANG UNA SA PAGPAMASAHERO ANG MGA HABAL-HABAL SA CANDIJAY, UG GIPANG-APORAN OG MGA FOOD PACKS ANG MAG HABAL-HABAL DRIVERS ARON DILI MAGUTMAN

