* SANGGUNIANG PANLALAWIGAN TO BE CONSULTED ON HOW TO OPERATIONALIZE THE SUSPENSION OF PUBLIC EVENTS IN BOHOL FOR AT LEAST 30 DAYS

* GOVERNOR ART YAP WILL HOLD PEOPLE’S DAY IN THE TOWN OF JAGNA TODAY, TOGETHER WITH HEADS OF OFFICES AND THE MEDICAL OUTREACH UNIT

—————————————————————————

* DUNAY BAG-ONG PUI SA COVID19 DINHI NGA USA KA FRENCH NATIONAL

* POSIBLENG DILI NA UNA MAGPAHIGAYON OG MAG GRADUATION CEREMONIES ANG MGA TUNGHAAN DINHI SA BOHOL ARON MALIKAYAN ANG PAGKUYANAP SA COVID-19

* GILARAW SA DEPED NGA USBON ANG PAMAAGI SA PAGPAHIGAYON OG PERIODICAL TESTS SA MGA TUNGHAAN DIIN DILI DUNGANON ANG MGA TINUN-AN OG PAADTO SA TUNGHAAN

* GISIKOP ANG USA KA AKTIBONG SUNDALO UG CAFGU TUNGOD SA PAGPAMALIGYA’G ARMAS DIDTO SA LUNGSOD SA DANAO

* NASIKOP ATUL SA BUY-BUST OPERATION ANG USA KA BABAYE NGA NAMALIGYA OG SUD-AN DIDTO SA LUNGSOD SA UBAY

* GIPULIHAN NA ANG HEPE SA KAPULISAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN

* OPISYAL NA NGA BOKSIDOR ILAWOM SA MP PROMOTIONS NGA GIDUMALA NI MANNY PACQUIAO ANG BOL-ANON NGA SI MARK MAGNIFICO MAGSAYO

