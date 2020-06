* GOV. ART YAP CONTINUES TO CAMPAIGN FOR THE TWIN THRUSTS OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN DEALING WITH THE IMPACT OF THE PANDEMIC WHICH ARE FOOD SECURITY AND PREVENTION

* GOV. ART YAP PLANS TO GIVE INCOME OPPORTUNITY TO THE WOOD CARVERS AT ESCUELA TALLER IN MARIBOJOC SO THEY CAN SURVIVE THE ECONOMIC SLUMP BROUGHT ABOUT BY THE PANDEMIC

* GIHATAGAN OG KAPILIAN ANG MGA MAYOR KUNG IPAAGI BA SA HOME QUARANTINE O KAHA HOTEL QUARANTINE O KAHA SA LGU-SUPERVISED QUARANTINE FACILITY ANG MANDATORY 14-DAY QUARANTINE SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS NGA MANGULI SA ILANG MGA LUNGSOD

* DUGANG 142 ka mga locally stranded individual ang mo-abot dinhi sa lalawigan sa Bohol gikan sa Cebu

* NAGPAHAYAG OG SUPORTA SI KONG. TUTOR SA PAHAYAG NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE NGA HANGTOD WALAY BAKUNA BATOK SA COVID-19, WAY KLASE USAB SA MGA TUNGHAAN

* Duna nay 6 ka mga tawo dinhi sa Bohol ang napasakaan og kaso sa Criminal Investigation And Detection Group (CIDG) tungod sa gi-ingong anomaloso nga pag-apod apod sa financial assistance pinaagi sa Social Amelioration Program (SAP)

* Hangtud nalang sa hunyo 15 ang suporta nga mahatag sa overseas worker welfare administration (OWWA) ngadto sa mga overseas Filipino worker nga mo-uli sa tagsa tags aka mga probinsya nga mopailawom sa 14 days quarantine

* Usa patay usa angol sa dihang naaksidente ang motorsiklo nga gisakyan sa magtiayon sa lungsod sa Candijay

