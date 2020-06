* GOV. ART YAP IS SET TO ISSUE A MEMO ON THE SUSPENSION OF THE OPTION TO ALLOW RETURNING LSIs TO HAVE THEIR 14-DAY QUARANTINE AT THEIR HOMES; BUT THOSE WHO ARE PRESENTLY HAVING THEIR QUARANTINE AT HOME WILL JUST HAVE TO FINISH THE 14-DAY QUARANTINE AND THE FORTHCOMING LSIs WILL NO LONGER BE ALLOWED TO HOME QUARANTINE DURING THE PERIOD THAT SUCH OPTION IS SUSPENDED

* TWO MORE LSIs TEST POSITIVE OF COVID, ONE IN LOBOC AND ANOTHER ONE IN DAUIS

* NATIONAL IATF APPROVES IN PRINCIPLE, BOHOL’S PROPOSED DESIGN WHERE MOTORCYCLES ARE INSTALLED WITH ACRYLIC DIVIDER FOR HUSBANDS AND WIVES TO BE EXEMPTED FROM THE NO-BACKRIDER POLICY

* GISIKOP SA KAPULISAN SA BUENAVISTA ANG USA KA PAMILYA NGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS HUMAN NASAKPANG NGA MISULOD SA BOHOL SAKAY SA PUMPBOAT UG MIDUNGGO SA KABAYBAYONAN SA BARANGAY BONOC-BONOC SA LUNGSOD SA BUENAVISTA

* GIPADALA ANG 24 KA PULIS SA BOHOL NGADTO SA DAKBAYAN SA SUGBO PARA MOTABANG SA PAGPATUMAN SA ECQ

* HALOS PUNO NA ANG MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA GIHIMO KARON NGA TEMPORARYONG QUARANTINE FACILITY SA MGA NAMAULI NGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL GIKAN SA NAGKADAIYANG LUGAR KARONG PANAHON SA COVID19 PANDEMIC

* GIUNDANG NA ANG HOME QUARANTINE SA MARIBOJOC, MATUD SA LSI FOCAL PERSON SA LUNGSOD

* GI-AWHAG ANG MGA MAGBABALAUD SA KALUNGSURAN NGA MOPANDAY OG BALAUDNON NGA MAGMANDO SA TANANG PANIMALAY NGA MOPAHILUNA OG BACKYARD GARDEN, ILABI NA KARONG PANAHON SA PANDEMIC

