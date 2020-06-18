TODAYS TOP NEWS THURSDAY JUNE 18, 2020
Jun 18th, 2020 by headlines
* THERE ARE NOW A TOTAL OF 1,166 OFWs WHO HAVE RETURNED TO BOHOL, WHERE 867 OF THEM HAD ALREADY COMPLETED THEIR 14-DAY QUARANTINE AND TESTED NEGATIVE OF INFECTION IN THE RAPID TEST
————————————————————————-
* KASAMTANGANG NA-UNDANG ANG PAG-ASIKASO SA MEDICAL CERTIFICATES ALANG SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS (LSIs) NGA TUA KARON SA CEBU UG MAMAULI DINHI SA BOHOL TUNGOD KAY GI-QUARANTINE MAN ANG DUHA KA DOKTOR NGA GIPADALA DIDTO ALANG SA KATUYOAN, SUMALA NI DR. YUL LOPEZ, ANG TIGPAMABA SA COVID19 TECHNICAL WORKING GROUP
* GIKABALAK-AN NGA MALANGAN OG BALIK ANG PAGPAMAULI SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS (LSIs) UG OVERSEAS FILIPINO WORKERS NGA NAA KARON SA CEBU TUNGOD SA PAGPABALIK SA CEBU CITY NGADTO SA ECQ KAY MAKAANGIN SA POSIBLENG PAGDILI SA BYAHE SA KADAGATAN PAGGAWAS SA SUGBO
* GIPAMAHAYAG NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA SA PAGKAKARON, PADAYON ANG ILANG PAGHAN-AY SA GUIDELINES NGA SUNDON SA MGA BUSINESS ESTABLISHMENTS SA PANAHON NGA SUGDAN NA ANG SUBLING PAG-ABLI SA KALIHUKAN SA TURISMO SA PANGLAO APAN GIPASABOT NIYA NGA MAG-AGAD GIHAPON ANG PANGLAO SA DESISYON NIG GOBERNADOR ART YAP
* NEGATIBO SA COVID PINAAGI SA PCR TEST ANG 10 KA TAWO’NG CLOSE CONTACT SA 89 ANYOS NGA NAMATAY SA CALAPE KINSA POSITIBO SA COVID
* GIPAMAHAYAG SA BUHATAN SA SSS DINHI SA BOHOL NGA WA MAGKULANG ANG ILANG PAGPATUMAN SA SOCIAL DISTANCING UG, GANI, GILIMITAHAN MAN NGADTO LANG SA 220 KA TAWO KADA ADLAW ANG ILANG ABI-ABIHON; APAN DAGHANG MGA TAWO ANG DILI MOSUNOD
* GAMAY PA KAAYO ANG GIDAGHANON SA MGA NAGPA ENROL KARON SA PRIBADONG TUNGHAAN SA LALAWIGAN SA BOHOL
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics