* BOHOL READIES PROTOCOL IF EVER IT CAN SHIFT TO MODIFIED ECQ BY JUNE 16 OR IF BOHOL REMAINS IN CGQ

* GOV. ART YAP DISCUSSES NEW DIRECTION OF AGRICULTURE WITH FARMERS’ COOPS AND DBP AND LAND BANK TO INCREASE FOOD PRODUCTION, BASED ON THE DATA ON PROVINCIAL INCOME ACCOUNT FROM NEDA

————————————————————————-

* NIPOSITIBO SA RAPID TEST ANG USA KA OFW NGA NAKA-KWARANTINA SA BELLEVUE UG USA KA LSINSA LUNGSOD SA SAGBAYAN

* GIBANA-BANANG MAGAMIT NA SUNOD BUWAN ANG PCR MACHINE SA GALLARES HOSPITAL ALANG SA COVID , SAMTANG GIPAABOT PA ANG DUHA KA LAING PCR MACHINES

* USA KA BINILANGGO ANG GIDALA SA GALLARES HOSPITAL TUNGOD SA UBO, SIP-ON UG HILANAT UG NAKUHAAN NA OG SWAB SAMPLE UG GIPAABOT NALANG ANG RESULTA SA LABORATORY TEST

* NAAKSIDENTE ANG USA KA SAKYANAN NGA GIPANAG-IYA SA MAYOR SA SIERRA-BULLONES

* DUNAY DUHA KA DOKTOR SA BOHOL ANG GIDESTINO NGADTO SA PANTALAN SA SUGBO ARON MOHILING SA PANGLAWAS SA MGA LSI UG OFW SA DILI PA MATUGUTAN NGA MOULI SA BOHOL

* Padayon ang gihatag nga suporta ni 2nd District Congressman Erico Aris Aumentado ngadto sa mga frontliners sa iyang distrito

* GIHANGOP SA CITY GOVERNMENT ANG MGA SUGYOT KABAHIN SA PAMAAGI SA MGA TRAYSIKOL ARON SA PAGLIKAY SA COVID -19

