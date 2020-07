* REMAINS OF THE LATE FORMER OIC GOV. VICTOR DELA SERNA WAS LAID TO REST YESTERDAY AFTERNOON AT THE DAMPAS CATHOLIC CEMETERY

* GOV. ART YAP MAKES IT CLEAR THAT IT IS THE PHILIPPINE COAST GUARD THAT ORDERED THE SUSPENSION OF THE TRAVEL OF LSIs FROM CEBU CITY AND THE PROVINCIAL GOVERNMENT ONLY FOLLOWED SUCH ORDER

* GOVERNOR ART YAP ASKS NGCP TO FAST-TRACK POWER INTERCONNECTION PROJECT

* GOV. ART YAP EXPLAINS THE RATIONALE OF INSTALLING THE ACRYLIC DIVIDER ON MOTORCYCLES TO SERVE AS BARRIER BETWEEN THE DRIVER AND THE BACKRIDER AS A MEANS TO ALLOW AN EXEMPTION FOR HUSBAND AND WIFE OR COUPLES LIVING TOGETHER IN ONE HOUSE IN THE NO-BACKRIDER POLICY

* GIDEPENSAHAN NI SENATOR PANFILO LACSON ANG ANTI-TERROR LAW UG GIPASABOT NGA WA GIDALI-DALI ANG PAGPASAR SA BALAUD

* GI-AWHAG NI DR. YUL LOPEZ ANG MGA LGUs UG BARANGAY NGA PALIHOKON OG BALIK ANG AKSYON BARANGAY KONTRA DENGUE ABAKADA NGA USA KA KAMPANYA BATOK SA DENGUE

* GIPASABOT SA BOHECO 1 NGA KINAHANGLAN NA NGA MOBAYAD OG PENALTY ANG ILANG MGA KONSUMEDOR KUNG MOLAPAS SA DUE DATE ANG BAYRONON SA KURYENTE KARONG UBOS NA ANG PROBINSYA SA MODIFIED GENERAL COMMUNITY QUARANTINE.

* KARAAN UG DEPEKTOSONG LINYA SA KURYENTE ANG NAG-UNANG HINUNGDAN SA PAGKASUNOG SA USA KA KANHI PINAKADAKONG GALINGAN UG HUMAY SA BOHOL NGA NAHAMUTANG SA MAY DALAN CALCETA SA BARANGAY COGON NING SYUDAD SA TAGBILARAN

* GISUBHAN KAGAHAPON ANG BAG-ONG FIRE STATION SA DAUIS

