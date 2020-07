* GOV. ART YAP AND THE BOHOL ASSOCIATION OF HOTELS, RESORTS AND RESTAURANTS (BAHRR) YESTERDAY DISCUSSED HOW THE PROVINCE CAN COME UP WITH “BOHOL BUBBLES” WHICH INVOLVES PREPARING FOR THE PROTOCOL TO BE OBSERVED IF TOURISM BUSINESSES WILL HAVE TO OPERATE AGAIN

* DTI SEC. RAMON LOPEZ AND BOHOLANO DTI ASEC. ASTER CABERTE JOINED THE DTI-BOHOL TEAM AND GOV. ART YAP, THROUGH VIRTUAL ATTENDANCE, IN THE DISTRIBUTION OF LIVELIHOOD KITS TO 50 BENEFICIARIES FROM 10 SA BARANGAYS OF FOUR THIRD DISTRICT TOWNS – -ALICIA, PILAR, LOAY, AND LILA

* NAKATAKDANG MAHIDANGAT DINHI SA BOHOL SILA SI TOURISM SECRETARY BERNA PUYAT, DILG SEC. AÑO UG DENR SEC. CIMATU

* MOKABAT SA 22 KA MGA TAWO NGA NAHIMONG CLOSE CONTACT SA MAGTIAYON NGA NEGOSYANTE GIKAN SA LUNGSOD SA CATIGBIAN NGA MAOY PINAKA-UWAHING NAGPOSITIBO SA COVID19 NGA GI-TUMBOK ISIP COMMUNITY TRANSMISSION

* NAG-UNA ANG LUNGSOD SA TALIBON SA MGA KALUNGSURAN SA TIBOOK BOHOL NGA DUNAY DAGHANG KASO SA DENGUE APIL NA ANG TAAS OG IHAP SA MGA NAMATAY TUNGOD SA MAONG SAKIT

* PATAY ANG USA KA 17 ANYOS NGA BATANG LALAKI HUMAN NAANOD UG NALUMOS SA USA KA SAPA PASADO ALAS 4 SA KAADLAWON MYERKULES SA LUNGSOD SA JAGNA

* ANDAM ANG PROBINSIYA SA HIGAYON NGA TUGTAN NA SA PAG-ULI ANG MGA LSI SA DAKBAYAN SA SUGBO

* LAING PERSON WITH DISABILITY (PWD) ANG GIPUSIL PATAY SA LUNGSOD SA PILAR DIIN ANG MGA PERSONS OF INTEREST GITUOHANG MGA IGSOON LANG SA BIKTIMA

* USA SA MGA CLOSE CONTACT SA NAGPOSITIBO SA COVID-19 NGA TAGA SAGBAYAN, NAMATAY SA PEPTIC ULCER, HINUON NEGATIBO KINI SA COVID, MGA KAUBANG NAKAHALOBILO NEGATIBO USAB SA VIRUS

