* TWO MORE LSIs IN LOBOC TEST POSITIVE OF COVID, BRINGING THE REMAINING ACTIVE COVID CASES IN BOHOL TO 23, WHILE 14 HAVE ALREADY RECOVERED

* GOV. ART YAP CLARIFIES THAT REPATRIATION OF RETURNING OVERSEAS FILIPINOS AND LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS TO BOHOL CONTINUES UNDER THE STRICT QUARANTINE AND TESTING PROTOCOLS AND ONLY DOMESTIC AIR AND SEA TRAVELS TO BOHOL OF PASSENGERS WHO ARE NOT ROFs OR LSIs ARE SUSPENDED

* LOAY MAYOR HILARIO AYUBAN THANKS GOV. ART YAP FOR HAVING BEEN INSTRUMENTAL IN THE PROGRESS OF LOAY SINCE HE WAS STILL THE THIRD DISTRICT’S REPRESENTATIVE TO CONGRESS UNTIL NOW THAT HE IS GOVERNOR; MAYOR AYUBAN EXPRESSED THIS DURING THE TURN-OVER OF THE RENOVATED MUNICIPALL HALL AND A NEW MUNICIPAL BUILDING IN LOAY YESTERDAY

* GOV. ART YAP TELLS OFFICIALS DURING THE INAUGURATION OF LOAY’S MUNICIPAL BUILDINGS TO LEAVE A LEGACY THAT WILL REMIND THE PEOPLE OF GOOD WORK

* PASAKAAN OG KASO ANG USA KA BABAYE NGA LSI SA INABANGA NGA MIIKYAS SA QUARANTINE FACILITY, INGON MAN ANG IYANG KAPUYO NGA MIKUHA KANIYA SAKAY SA PICK-UP TYPE NGA SAKYANAN

* DILI PA UNA MAKA-ULI ANG MGA BOL-ANONG LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS GIKAN SA MGA REHIYON NGA GIDILI SA COAST GUARD ANG PAGBYAHE

* NABIKTIMA SA COVID ANG USA KA OFW NGA TAGA-ALICIA UG KARON TUA SA RIYADH, SAUDI ARABIA HUMAN NATAKDAN SA ILANG KAUBAN NGA PINOY NGA PARALISADO NGA NAGPOSITIBO SA COVID19 KINSA NAMATAY NA

