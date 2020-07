* GOV. ART YAP ISSUES EXECUTIVE ORDER 38, EXTENDING THE MGCQ STATUS OF BOHOL UNTIL JULY 31

* PROVINCIAL GOVERNMENT MAY PROCURE 10 TO 15 MORE DESALINATION PLANTS FOR OTHER ISLAND BARANGAYS AFTER PANDANON GOT ONE AND WILL BE PLACED IN STRATEGIC ISLANDS, ACCORDING TO GOV. ART YAP

* BARANGAY CAPTAINS COMPLAIN THEY CONTINUE TO BE SUPRISED BY LSIs FROM MINDANAO WHO WOULD NOT COORDINATE WITH LOCAL GOVERNMENT UNITS HERE AHEAD OF THEIR SCHEDULED TRIPS AND WOULD ONLY CALL TO INFORM THAT THEY ARE ALREADY AT THE PORT HERE SO THEY COULD BE FETCHED; THE BARANGAY CAPTAINS SAID THIS ALWAYS CATCH THEM FLAT-FOOTED IN PREPARING THE QUARANTINE QUARTERS

* DepEd HAS NO REASON TO KICKOUT LSIs FROM THE CLASSROOMS IN SCHOOLS THAT ARE BEING UTILIZED AS QUARANTINE QUARTERS AT THIS TIME SINCE THERE WOULD BE NO FACE-TO-FACE CLASS WHEN CLASSES RESUME ON AUGUST 24, ACCORDING TO GOV. ART YAP

* GIKLARO SA MGA TINUGYANAN SA DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY NGA DILI APIL SA BUHISANAN ANG PAGPAHIGAYON OG BARTER NGA NA-USO NA KARON SA ONLINE UG SOCIAL MEDIA

* COVID-FREE NA ANG DAKBAYAN SA TAGBILARAN PAGKAKARON UG WA NAY BISAN USA NGA AKTIBONG KASO SA COVID-19 SUKAD KAGAHAPONG ADLAWA

* PATAY ANG USA KA 28 ANG NGA LALAKI KINSA GIKATAHU NGA NOTADONG TULISAN SA DIHANG GIRAPIDO OG M16 RIFFLE SAMTANG NAGKAON SULOD SA ILANG PANIMALAY SA LUNGSOD SA CARMEN

* NAKABSAN SA KINABUHI ANG USA KA ESTUDYANTE KINSA GIDUNGGAB SA USA KA PANDAY SA PUROK 5, BRGY. PANGPANG LUNGSOD SA UBAY HAPON

