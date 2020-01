*DENR WITHHOLDS RECOMMENDATION FOR APPROVAL OF A COMPANY’S APPLICATION FOR PERMIT TO BUILD A 4,000-ROOM HOTEL ADJACENT TO A PROTECTED AREA IN PANGLAO PENDING COMPLIANCE WITH THE EASEMENT REQUIREMENT, ACCORDING TO PENRO CHARLIE

*UBE NOW CONSIDERED PRIORITY CROP IN BOHOL FOR BEING SIGNIFICANT NOT ONLY IN THE ASPECT OF AGRICULTURE BUT ALSO IN THE TOURISM INDUSTRY

…………..

*TALANDOGON KARON ANG KAHIMTANG SA BODYGUARD SA BISE MAYOR SA UBAY HUMAN GIPUSIL SA RIDING IN TANDEM

*GITUKI NA SA KONGRESO ANG BALAUDNON NGA MANALIPOD SA MGA SAKOP SA MEDIA, SUMALA KANG PRESIDENTIAL COMMUNICATIONS OPERATIONS OFFICE (PCOO) SECRETARY MARTIN ANDANAR KINSA NAGKIGHIMAMAT SA MGA SAKOP SA MEDIA SA BOHOL KAGAHAPON

*MIKUNHOD ANG GIDAGHANON SA MGA TURISTA NGA NAG-WHALE SHARK WATCHING SA LILA TUNGOD SA BAG-ONG PAMAAGI PAGLIKAY SA PAGKUYANAP SA NOVEL CORONAVIRUS

*GIPASABOT NI MAYOR JED PIOLLO NGA WALAY DISKRIMINASYON ANG PAGDILI SA PAGPASULOD SA MGA TURISTANG GIKAN SA CHINA ARON MAG-WHALE SHARK WATCHING SA ILANG LUNGSOD TUNGOD KAY GITUMONG LAMANG KINI SA PAGLIKAY NGA MAKASULOD ANG NOVEL CORONAVIRUS SA ILANG DAPIT

*NANAWAGAN SI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR NGA MAGBINANTAYON ANG KATAWHAN BATOK SA PAGKUYANAP SA CORONAVIRUS UG KUNG MOGRABE NA ANG SITWASYON MAS MAAYONG DILI UNA PASUDLON SA BOHOL ANG TANANG TAWO GIKAN SA WUHAN, CHINA

*USA ANG PATAY UG LIMA ANG NAANGOL SA DIHANG MIBANGGA ANG SAKYANAN SA MGA SUNDALO SA USA KA KAN-ANAN SA LUNGSOD SA CARMEN KAGAHAPON SA UDTO

